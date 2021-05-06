2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
SHQ1400CL/00
Na voljo v
Idealne za uporabo na prostem
Spiranje pod vodo
Odporno na potenje/vodotesno
Ušesni čepek
Prilagodite prileganje. Izbirajte med ušesno zanko, ročico ali ušesnim čepkom in slušalke zanesljivo namestite v uho za brezskrbno gibanje.
Uživajte v kakovostnem zvoku, ki vas ne osami od okolice. Akustično odprta zasnova prepušča zvok iz okolice, zato se vedno zavedate dogajanja okoli sebe in ste med vadbo na prostem varnejši.
Zasnova je trpežna in trdna. S kevlarjem ojačan kabel je zaščiten pred obrabo in poškodovanjem, zato ga lahko uporabljate pri intenzivni vadbi.
3.7
od 5
3
Ocene
supermario4ever
06/05/2021
Magyarország
Kiváló ár-érték arány
Közel egy évnyi használat után is elégedett vagyok a termékkel. Jól szól, amit el lehet várni ebben az árkategóriában, azt hozza. És a többféle fülhallgató külső is jó ötlet, mert futáshoz másféle kell, hogy ne essen ki a fülemből. Nagyon elégedett vagyok a termékkel.
Prednosti
Kiváló ár-érték arány, többféle fülhallgató külső.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za ActionFit SHQ1400LF Sportfülhallgató
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za ActionFit SHQ1400LF Sportfülhallgató
Iwan
18/11/2019
Україна
Чудові спортивні навушники
Відмінні вкладиші для занять спортом. Добре продумана ергономіка, зручно сидять у вухах. Як не дивно, користуюсь насадками без дужок та кріплень. Не випадають та не заважають. Чудовий діапазон відтворення звуку. Поки найкращі та найзручніші спортивні дротові навушники, які були мною випробувані.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za ActionFit SHQ1400LF Спортивні навушники
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za ActionFit SHQ1400LF Спортивні навушники
MaciekMM
21/09/2018
Polska
Zawiodłem się.
Konkrety: ciche, bez basów, najgorsze osłonki jedna już pękła, po założeniu i włożeniu do ucha gumka zostaje w uchu, a słuchawka wypada. Jedyne co fajne to kolor i materiał na kabel reszta to porażka.
Ta ocena je bila podana za ActionFit SHQ1400CL Sportowe słuchawki
Ta ocena je bila podana za ActionFit SHQ1400CL Sportowe słuchawki