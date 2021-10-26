2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
32 mm pogonske enote/zaprt hrbtni del
Ušesne
Mehke ušesne blazinice
Povsem zložljivo
Slušalke BASS+ z 32 mm zvočnimi enotami zvočnikov, ki ustvarjajo močne nizke tone.
Slušalke BASS+ se optimalno prilegajo in vključujejo vrtljive ušesne školjke in nastavljiv naglavni obroč, ki se odlično prilega vsem uporabnikom.
To je izjemen in močan nizek ton, ki omogoča, da resnično čutite ritem. Naj vas elegantna oblika ne zavede; posebej uglašene zvočne enote in kanali za nizke tone ustvarjajo izredno nizke končne frekvence, da dobite edinstven zvok BASS+.
4.9
od 5
7
Ocene
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
nastina
26/10/2021
Україна
Качество намного выше цены
Не первый месяц пользуюсь наушниками и мечтаю, чтобы сделали точно такие же но беспроводные.
Prednosti
не давит, комфортно более 8-ми часов в них, приятные цвет, качественные материалы
Slabosti
почти нет, переходник для Iphone купила и радуюсь
Ta ocena je bila podana za SHL3075BL Навушники з мікрофоном
Ta ocena je bila podana za SHL3075BL Навушники з мікрофоном
NastinaNastia22
19/04/2021
Україна
Мрію по точно такий самий корпус але true wireles
- немає дискомфорту вух та голови навіть після багатогодинного носіння - чудовий звук - можна використовувати як гарнітуру для ноутбука, для спілкування по роботі - якість вища за ціну
Prednosti
якість, не давлять, зручно носити з собою або на шиї, ціна
Slabosti
дріт
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SHL3075BL Навушники з мікрофоном
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SHL3075BL Навушники з мікрофоном
ktoś123
23/04/2020
Polska
Polecam!
Bardzo dobra jakość dźwięku. Słuchawki godne polecenia
Prednosti
Jakość dźwięku Wygoda użytkowania
Slabosti
Brak
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SHL3075BK Słuchawki z mikrofonem
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SHL3075BK Słuchawki z mikrofonem