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  • Začutite. BASS+
  • Začutite. BASS+
  • Začutite. BASS+
  • Začutite. BASS+
  • Začutite. BASS+
  • Začutite. BASS+
  • Začutite. BASS+
  • Začutite. BASS+
  • Začutite. BASS+
  • Začutite. BASS+
  • Začutite. BASS+
  • Začutite. BASS+
  • Začutite. BASS+
  • Začutite. BASS+
  • Začutite. BASS+
  • Začutite. BASS+
  • Začutite. BASS+
  • Začutite. BASS+

Izdelek ni več na voljo

Slušalke z mikrofonom

SHL3075BK/00

4.9
| (7) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%

Na voljo v

Bela
Bela
Modra
Modra
Rdeča
Rdeča
Črna
Črna
Začutite. BASS+
Slušalke Philips BASS+ bodo glasbo ponovno obogatile z izjemnimi in drznimi nizkimi toni. Elegantne in kompaktne slušalke predvajajo močne in poskočne nizke tone ter so primerne za vse, ki želijo slišati več nizkih tonov brez dodatne okorne opreme.
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Začutite. BASS+

  • 32 mm pogonske enote/zaprt hrbtni del

  • Ušesne

  • Mehke ušesne blazinice

  • Povsem zložljivo

32-mm pogonske enote zvočnikov

32-mm pogonske enote zvočnikov

Slušalke BASS+ z 32 mm zvočnimi enotami zvočnikov, ki ustvarjajo močne nizke tone.

Zasnovano za popolno prileganje

Zasnovano za popolno prileganje

Slušalke BASS+ se optimalno prilegajo in vključujejo vrtljive ušesne školjke in nastavljiv naglavni obroč, ki se odlično prilega vsem uporabnikom.

Občutek izjemnih, drznih nizkih tonov

Občutek izjemnih, drznih nizkih tonov

To je izjemen in močan nizek ton, ki omogoča, da resnično čutite ritem. Naj vas elegantna oblika ne zavede; posebej uglašene zvočne enote in kanali za nizke tone ustvarjajo izredno nizke končne frekvence, da dobite edinstven zvok BASS+.

Tehnične specifikacije

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Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

4.9

od 5

7

Ocene

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

3
2
1

26/10/2021

Україна

Україна

Качество намного выше цены

Не первый месяц пользуюсь наушниками и мечтаю, чтобы сделали точно такие же но беспроводные.

Prednosti

не давит, комфортно более 8-ми часов в них, приятные цвет, качественные материалы

Slabosti

почти нет, переходник для Iphone купила и радуюсь

Ta ocena je bila podana za SHL3075BL Навушники з мікрофоном

Ta ocena je bila podana za SHL3075BL Навушники з мікрофоном

19/04/2021

Україна

Україна

Мрію по точно такий самий корпус але true wireles

- немає дискомфорту вух та голови навіть після багатогодинного носіння - чудовий звук - можна використовувати як гарнітуру для ноутбука, для спілкування по роботі - якість вища за ціну

Prednosti

якість, не давлять, зручно носити з собою або на шиї, ціна

Slabosti

дріт

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SHL3075BL Навушники з мікрофоном

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SHL3075BL Навушники з мікрофоном

23/04/2020

Polska

Polska

Polecam!

Bardzo dobra jakość dźwięku. Słuchawki godne polecenia

Prednosti

Jakość dźwięku Wygoda użytkowania

Slabosti

Brak

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SHL3075BK Słuchawki z mikrofonem

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SHL3075BK Słuchawki z mikrofonem

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