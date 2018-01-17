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Izdelek ni več na voljo

Slušalke

SHL3060WT/00

4.6

| (13) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%

Na voljo v

Bela
Bela
Črna
Črna

Jasni in mogočni nizki toni

Slušalke v slogu DJ-jev predvajajo mogočne zvok in nizke tone. Imajo vrtljive in mehke ušesne školjke za prijetno poslušanje med gibanjem.

Poglej vse prednosti

V slogu DJ-spremljanja

Jasni in mogočni nizki toni

  • 32 mm pogonske enote/zaprt hrbtni del

  • Ušesne

Mehke zračne ušesne blazinice za udobno dolgotrajno poslušanje

Mehke zračne ušesne blazinice za udobno dolgotrajno poslušanje

32 mm pogonske enote zvočnikov za mogočen in dinamičen zvok

32 mm pogonske enote zvočnikov za mogočen in dinamičen zvok

32 mm visokozmogljive pogonske enote zagotavljajo jasen, podroben in naraven zvok.

1,2 m kabel za svobodno poslušanje glasbe na poti

1,2 m kabel za svobodno poslušanje glasbe na poti

Tehnične specifikacije

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Ocene

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4.6

od 5

13

Ocene

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

3
1

17/01/2018

Česká republika

Česká republika

Hodne muziky za malo penez

Sluchatka jsem koupil manzelce jako darek k Vanocum a nemuze si je vynachvalit. Na usich ji netlaci a pritom naprosto utlumi zvuky z okoli. Za ty penize skvely kup!

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SHL3060RD Headphones

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SHL3060RD Headphones

17/04/2017

Česká republika

Česká republika

Dobrá koupě

Se sluchátky jsem neprosto spokojen, hlavně když jedu v autobuse. Dobře basují a jsou skladné. Sluchátka neprosto doporučuji, za ty peníze to je úžasný produkt. Jsem s nimi velmi spokojen.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SHL3060BK Sluchátka

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SHL3060BK Sluchátka

10/04/2016

Česká republika

Česká republika

Preverjen kupec

Vysoká Hlasitost ,dobra cena,dobrý poslech

Vysoká Hlasitost ,dobra cena,dobrý poslech,Pozlacený konektor,Kvalita za super cenu

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SHL3060BK Sluchátka

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SHL3060BK Sluchátka

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