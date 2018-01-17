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Jasni in mogočni nizki toni
Slušalke v slogu DJ-jev predvajajo mogočne zvok in nizke tone. Imajo vrtljive in mehke ušesne školjke za prijetno poslušanje med gibanjem.
32 mm pogonske enote/zaprt hrbtni del
Ušesne
32 mm visokozmogljive pogonske enote zagotavljajo jasen, podroben in naraven zvok.
4.6
od 5
13
Ocene
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Jihlavak
17/01/2018
Česká republika
Hodne muziky za malo penez
Sluchatka jsem koupil manzelce jako darek k Vanocum a nemuze si je vynachvalit. Na usich ji netlaci a pritom naprosto utlumi zvuky z okoli. Za ty penize skvely kup!
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SHL3060RD Headphones
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SHL3060RD Headphones
panelektrika
17/04/2017
Česká republika
Dobrá koupě
Se sluchátky jsem neprosto spokojen, hlavně když jedu v autobuse. Dobře basují a jsou skladné. Sluchátka neprosto doporučuji, za ty peníze to je úžasný produkt. Jsem s nimi velmi spokojen.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SHL3060BK Sluchátka
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SHL3060BK Sluchátka
Demolition
10/04/2016
Česká republika
Preverjen kupec
Vysoká Hlasitost ,dobra cena,dobrý poslech
Vysoká Hlasitost ,dobra cena,dobrý poslech,Pozlacený konektor,Kvalita za super cenu
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SHL3060BK Sluchátka
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SHL3060BK Sluchátka