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Izdelek ni več na voljo

Ušesne slušalke z mikrofonom

SHE8105SL/00

5

| (1) Ocena | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%

Na voljo v

Srebrna
Srebrna
Črna
Črna

Globoki in čisti nizki toni – vedno

Ušesne slušalke Philips SHE8105 odlikujejo visokokakovostne pogonske enote za resnično globoke nizke tone in trpežno aluminijasto ohišje za čist zvok. Ovalne zvočne cevke zagotavljajo ergonomsko udobje, vgrajeni daljinski upravljalnik pa omogoča enostavno preklapljanje z glasbe na klice.

Poglej vse prednosti

s trpežnim kovinskim ohišjem

Globoki in čisti nizki toni – vedno

  • 8,6 mm pog. enote/polzaprt hrbtni del

  • Ušesna

Trpežno aluminijasto ohišje preprečuje tresljaje za čist zvok

Trpežno aluminijasto ohišje preprečuje tresljaje za čist zvok

Ohišje slušalk je izdelano iz trpežnega aluminija, ki preprečuje tresljaje in tako zagotavlja najčistejši zvok. Slušalke tudi ščiti pred poškodbami zaradi vsakdanje uporabe.

Drsnik proti prepletanju za urejene kable

Drsnik proti prepletanju za urejene kable

S pametnim drsnikom proti prepletanju lahko enostavno združite dva kabla slušalk tako, da ga enostavno premaknete navzgor. Nič več težav zaradi prepletenih in zavozlanih kablov.

Trpežni Flexi-Grip za zanesljivo povezavo slušalk in kabla

Mehki, trpežni in prilagodljivi priključek med slušalkami in kablom pomaga ščititi pred morebitnimi poškodbami zaradi nenehnega upogibanja.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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5.0

od 5

1

Ocena

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

4
3
2
1

11/05/2019

România

România

Căști decente pentru prețul lor

Căștile au un design foarte plăcut, nu ma așteptam să se audă atât de bine, bass-ul nu e atât de deep pe cât ma așteptat dar exista, înaltele și mediile sunt foarte ok, cablul se încurcă totuși, dar nu am pretenții la ce e în geanta mea. Butonul răspunde foarte ok iar microfonul se aude bine

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SHE8105BK Căşti intraauriculare cu microfon

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SHE8105BK Căşti intraauriculare cu microfon

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