Izdelek ni več na voljo
Globoki in čisti nizki toni – vedno
Ušesne slušalke Philips SHE8105 odlikujejo visokokakovostne pogonske enote za resnično globoke nizke tone in trpežno aluminijasto ohišje za čist zvok. Ovalne zvočne cevke zagotavljajo ergonomsko udobje, vgrajeni daljinski upravljalnik pa omogoča enostavno preklapljanje z glasbe na klice.
8,6 mm pog. enote/polzaprt hrbtni del
Ušesna
Ušesnim slušalkam so priloženi 3 ušesni pokrovčki (od majhnih do velikih), zato se slušalke povsem prilegajo vašim ušesom.
Z vgrajenim mikrofonom preprosto preklapljate med poslušanjem glasbe in sprejemanjem telefonskih klicev – popolnoma enostavno, da ste vedno povezani.
5.0
od 5
1
Ocena
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
AnaMaria30
11/05/2019
România
Căști decente pentru prețul lor
Căștile au un design foarte plăcut, nu ma așteptam să se audă atât de bine, bass-ul nu e atât de deep pe cât ma așteptat dar exista, înaltele și mediile sunt foarte ok, cablul se încurcă totuși, dar nu am pretenții la ce e în geanta mea. Butonul răspunde foarte ok iar microfonul se aude bine
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SHE8105BK Căşti intraauriculare cu microfon
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SHE8105BK Căşti intraauriculare cu microfon