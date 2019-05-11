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Izdelek ni več na voljo

Ušesne slušalke z mikrofonom

SHE8105BK/00

5

| (1) Ocena | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%

Na voljo v

Srebrna
Srebrna
Črna
Črna

Globoki in čisti nizki toni – vedno

Ušesne slušalke Philips SHE8105 odlikujejo visokokakovostne pogonske enote za resnično globoke nizke tone in trpežno aluminijasto ohišje za čist zvok. Ovalne zvočne cevke zagotavljajo ergonomsko udobje, vgrajeni daljinski upravljalnik pa omogoča enostavno preklapljanje z glasbe na klice.

Poglej vse prednosti

s trpežnim kovinskim ohišjem

Globoki in čisti nizki toni – vedno

  • 8,6 mm pog. enote/polzaprt hrbtni del

  • Ušesna

Silikonski pokrovčki v treh različnih velikostih za prileganje po meri

Silikonski pokrovčki v treh različnih velikostih za prileganje po meri

Ušesnim slušalkam so priloženi 3 ušesni pokrovčki (od majhnih do velikih), zato se slušalke povsem prilegajo vašim ušesom.

Dodelane 8,6 mm pogonske enote za odzivne in globoke nizke tone

Dodelane 8,6 mm pogonske enote za odzivne in globoke nizke tone

Z vgrajenim daljinskim upravljalnikom in mikrofonom za glasbo in klice

Z vgrajenim daljinskim upravljalnikom in mikrofonom za glasbo in klice

Z vgrajenim mikrofonom preprosto preklapljate med poslušanjem glasbe in sprejemanjem telefonskih klicev – popolnoma enostavno, da ste vedno povezani.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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5.0

od 5

1

Ocena

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

4
3
2
1

11/05/2019

România

România

Căști decente pentru prețul lor

Căștile au un design foarte plăcut, nu ma așteptam să se audă atât de bine, bass-ul nu e atât de deep pe cât ma așteptat dar exista, înaltele și mediile sunt foarte ok, cablul se încurcă totuși, dar nu am pretenții la ce e în geanta mea. Butonul răspunde foarte ok iar microfonul se aude bine

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SHE8105BK Căşti intraauriculare cu microfon

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SHE8105BK Căşti intraauriculare cu microfon

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