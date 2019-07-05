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SHE3705RD/00
Na voljo v
Močni ritmi, izraziti nizki toni
Izjemno majhne ušesne slušalke Philips Vibes za mogočne nizke tone imajo ovalne cevne vstavke za vaše udobje in vakuumsko metaliziran premaz za eleganten videz in dodatno zaščito.
8,6 mm pogonske enote/zaprt hrbtni del
Ušesna
Ušesni pokrovčki so na voljo v 3 velikostih – majhni, srednji in veliki –, zato se vedno popolnoma prilegajo
Z vgrajenimi mikrofoni preprosto preklapljate med poslušanjem glasbe in sprejemanjem telefonskih klicev, tako da ste vedno povezani.
Visokokakovostna sijoča in barvna prevleka zagotavlja dovršen videz in dodatno ščiti površino.
3.0
od 5
1
Ocena
HelgaNOLF
05/07/2019
Україна
Неплохие наушники, но срок службы оказался не долгим (((
Неплохие наушники, качество звука среднее, однако уже через полгода один наушник без механических повреждений стал на 50% хуже работать.
Ta ocena je bila podana za SHE3705BK Навушники з мікрофоном
Ta ocena je bila podana za SHE3705BK Навушники з мікрофоном