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  • Močni ritmi, izraziti nizki toni
  • Močni ritmi, izraziti nizki toni
  • Močni ritmi, izraziti nizki toni
  • Močni ritmi, izraziti nizki toni
  • Močni ritmi, izraziti nizki toni
  • Močni ritmi, izraziti nizki toni

Izdelek ni več na voljo

Slušalke z mikrofonom

SHE3705BK/00

3
| (1) Ocena

Na voljo v

Bela
Bela
Modra
Modra
Rdeča
Rdeča
Svetlo modra
Svetlo modra
Črna
Črna
Močni ritmi, izraziti nizki toni
Izjemno majhne ušesne slušalke Philips MyJam Vibes za mogočne nizke tone imajo ovalne cevne vstavke za vaše udobje in vakuumsko metaliziran premaz za eleganten videz in dodatno zaščito.
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Kompaktna zasnova z vakuumsko metalizirano zaščito

Močni ritmi, izraziti nizki toni

  • 8,6 mm pogonske enote/zaprt hrbtni del

  • Ušesna

3 izmenljivi gumijasti ušesni pokrovčki zagotavljajo optimalno prileganje

3 izmenljivi gumijasti ušesni pokrovčki zagotavljajo optimalno prileganje

Ušesni pokrovčki so na voljo v 3 velikostih – majhni, srednji in veliki –, zato se vedno popolnoma prilegajo

Vgrajeni mikrofon preklaplja med glasbo in telefonskimi klici

Vgrajeni mikrofon preklaplja med glasbo in telefonskimi klici

Z vgrajenimi mikrofoni preprosto preklapljate med poslušanjem glasbe in sprejemanjem telefonskih klicev, tako da ste vedno povezani.

Sijoča barvna prevleka za dovršen videz in zaščito

Sijoča barvna prevleka za dovršen videz in zaščito

Visokokakovostna sijoča in barvna prevleka zagotavlja dovršen videz in dodatno ščiti površino.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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3.0

od 5

1

Ocena

5
4
2
1

05/07/2019

Україна

Україна

Неплохие наушники, но срок службы оказался не долгим (((

Неплохие наушники, качество звука среднее, однако уже через полгода один наушник без механических повреждений стал на 50% хуже работать.

Ta ocena je bila podana za SHE3705BK Навушники з мікрофоном

Ta ocena je bila podana za SHE3705BK Навушники з мікрофоном

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