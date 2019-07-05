2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
SHE3705BK/00
Na voljo v
8,6 mm pogonske enote/zaprt hrbtni del
Ušesna
Ušesni pokrovčki so na voljo v 3 velikostih – majhni, srednji in veliki –, zato se vedno popolnoma prilegajo
Z vgrajenimi mikrofoni preprosto preklapljate med poslušanjem glasbe in sprejemanjem telefonskih klicev, tako da ste vedno povezani.
Visokokakovostna sijoča in barvna prevleka zagotavlja dovršen videz in dodatno ščiti površino.
3.0
od 5
1
Ocena
HelgaNOLF
05/07/2019
Україна
Неплохие наушники, но срок службы оказался не долгим (((
Неплохие наушники, качество звука среднее, однако уже через полгода один наушник без механических повреждений стал на 50% хуже работать.
Ta ocena je bila podana za SHE3705BK Навушники з мікрофоном
Ta ocena je bila podana za SHE3705BK Навушники з мікрофоном