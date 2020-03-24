2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
8,6 mm pogonske enote/zaprt hrbtni del
Ušesna
Ušesni pokrovčki so na voljo v 2 velikostih za prilagojeno in popolno prileganje.
Ušesne slušalke Philips Vibes v kompaktni zasnovi skrivajo učinkovite pogonske enote. Zagotavljajo popolno prileganje ter hkrati predvajajo jasen zvok in mogočne nizke tone.
Ovalni zvočni cevni vstavek zagotavlja ergonomsko udobje, da se prilega dejanski obliki ušesa.
4.0
od 5
1
Ocena
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Veca
24/03/2020
Hrvatska
Slušalice za svaki dan
Jednostavne, udobne, dobar zvuk, kapice prilagodljive svakom kupcu,mogu se mjenjati što je meni bitno. Moj izbor za svaki dan.
Prednosti
Jednostavnost, udobnost, kapice u 3 veličine
Slabosti
Nema mikrofona
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SHE3550WT Slušalice
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SHE3550WT Slušalice