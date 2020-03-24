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  • Močni ritmi, izraziti nizki toni
  • Močni ritmi, izraziti nizki toni

Izdelek ni več na voljo

Slušalke

SHE3550BL/00

4
| (1) Ocena | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%

Na voljo v

Bela
Bela
Modra
Modra
Črna
Črna
Močni ritmi, izraziti nizki toni
Izjemno majhne ušesne slušalke Philips MyJam Beamers za mogočne nizke tone z ovalnimi cevastimi vstavki za udobno nošenje.
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Kompaktna zasnova

Močni ritmi, izraziti nizki toni

  • 8,6 mm pogonske enote/zaprt hrbtni del

  • Ušesna

2 zamenljiva gumijasta ušesna pokrovčka za popolno prileganje

Ušesni pokrovčki so na voljo v 2 velikostih za prilagojeno in popolno prileganje.

Učinkovite pogonske enote za mogoče nizke tone in jasen zvok

Ušesne slušalke Philips Vibes v kompaktni zasnovi skrivajo učinkovite pogonske enote. Zagotavljajo popolno prileganje ter hkrati predvajajo jasen zvok in mogočne nizke tone.

Ovalni zvočni cevni vstavek zagotavlja ergonomsko in udobno prileganje

Ovalni zvočni cevni vstavek zagotavlja ergonomsko udobje, da se prilega dejanski obliki ušesa.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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4.0

od 5

1

Ocena

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

5
3
2
1

24/03/2020

Hrvatska

Hrvatska

Slušalice za svaki dan

Jednostavne, udobne, dobar zvuk, kapice prilagodljive svakom kupcu,mogu se mjenjati što je meni bitno. Moj izbor za svaki dan.

Prednosti

Jednostavnost, udobnost, kapice u 3 veličine

Slabosti

Nema mikrofona

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SHE3550WT Slušalice

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SHE3550WT Slušalice

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