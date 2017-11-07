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  • Izjemni nizki toni

Izdelek ni več na voljo

Slušalke z ušesnimi čepki

SHE3010WT/00

4.3
| (3) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%

Na voljo v

Bela
Bela
Modra
Modra
Svetlo modra
Svetlo modra
Zelena
Zelena
Črna
Črna
Izjemni nizki toni
Slušalke Philips SHE3010 z mehkimi ušesnimi čepki zagotavljajo nežno in udobno prileganje. Na voljo so v živahnih in privlačnih barvah, ki dopolnjujejo vaš slog.
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Mehko ohišje za udobno prileganje

Izjemni nizki toni

  • 14,8 mm pogonske enote/odprt hrbtni del

  • Ušesni čepek

Zasnova Flexi-Grip zagotavlja trpežnost

Mehak, gibljiv del ščiti vklopni del kabla pred poškodbami, ki bi se sicer dogodile zaradi večkratnega prepogibanja.

Neodimovi magneti izboljšajo nizke tone in občutljivost

Neodim je najboljši material za proizvajanje močnega magnetnega polja za večjo občutljivost zvočniške tuljave, večjo odzivnost nizkih tonov in višjo kakovost zvoka.

Mehko ohišje zagotavlja udobno prileganje

Prozorno gumijasto ohišje slušalke se prilega obliki ušesa za udobno poslušanje.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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4.3

od 5

3

Ocene

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

3
2
1

07/11/2017

Polska

Polska

Ogromnie wygodne, idealne dla małych uszu

To pierwsze słuchawki w życiu, które doskonale trzymają mi się w uszach. Mam małe uszy i wszelkie słuchawki zawsze były niewygodne, niekształtne, za duże. Te są małe, zgrabne, świetnie ukształtowane, wykonane z miękkiej gumy, dzięki czemu stabilnie siedzą w uszach. Zastosowane materiały nie są tandetne, sprawiają wrażenie dobrej jakości. Dźwięk standardowy, przyzwoity jak na takie maluchy. Najwygodniejsze słuchawki douszne, jakie miałam do tej pory.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SHE3010BK Słuchawki douszne

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SHE3010BK Słuchawki douszne

03/02/2017

România

România

Raport pret/calitate decent

Folosesc aceste casti la birou. Sunetul e de calitate, basii sunt preominenti. Pentru nevoile dintr-un birou, unde castile sunt la volum sub mediu, aceste casti isi fac treaba iar raportul pret/calitate este excelent.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SHE3010BK Căşti cu difuzor auricular

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SHE3010BK Căşti cu difuzor auricular

07/07/2016

Polska

Polska

W swojej klasie są bezkonkurencyjne :)

Słuchawki oddają czysty dźwięk nic tutaj nie charczy, przerywa co u produktów konkurencji w tej klasie niestety się zdarza. Wysokie tony są na dobrym poziomie, zaś basy poprawne. Jeśli chodzi o kwestie wykonania jest fenomenalne słuchawki robią wrażenie szczególnie w wersji niebieskiej i czarnej. Właśnie przez wygląd sprawiają wrażenie jeszcze droższych niż w istocie są. Nabyłem je w promocji i z zakupu jestem bardzo zadowolony. Nie jest to produkt dla melomanów ,ale przeciętny użytkownik będzie zadowolony :) Polecam !!!

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SHE3010BK Słuchawki douszne

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SHE3010BK Słuchawki douszne

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