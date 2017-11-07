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Izdelek ni več na voljo
Na voljo v
14,8-mm pogonske enote/odprt hrbtni del
Ušesni čepek
Mehak, gibljiv del ščiti vklopni del kabla pred poškodbami, ki bi se sicer dogodile zaradi večkratnega prepogibanja.
Neodim je najboljši material za proizvajanje močnega magnetnega polja za večjo občutljivost zvočniške tuljave, večjo odzivnost nizkih tonov in višjo kakovost zvoka.
Prozorno gumijasto ohišje slušalke se prilega obliki ušesa za udobno poslušanje.
4.3
od 5
3
Ocene
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
olaola
07/11/2017
Polska
Ogromnie wygodne, idealne dla małych uszu
To pierwsze słuchawki w życiu, które doskonale trzymają mi się w uszach. Mam małe uszy i wszelkie słuchawki zawsze były niewygodne, niekształtne, za duże. Te są małe, zgrabne, świetnie ukształtowane, wykonane z miękkiej gumy, dzięki czemu stabilnie siedzą w uszach. Zastosowane materiały nie są tandetne, sprawiają wrażenie dobrej jakości. Dźwięk standardowy, przyzwoity jak na takie maluchy. Najwygodniejsze słuchawki douszne, jakie miałam do tej pory.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SHE3010BK Słuchawki douszne
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SHE3010BK Słuchawki douszne
sorinelsvs
03/02/2017
România
Raport pret/calitate decent
Folosesc aceste casti la birou. Sunetul e de calitate, basii sunt preominenti. Pentru nevoile dintr-un birou, unde castile sunt la volum sub mediu, aceste casti isi fac treaba iar raportul pret/calitate este excelent.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SHE3010BK Căşti cu difuzor auricular
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SHE3010BK Căşti cu difuzor auricular
Jacek01
07/07/2016
Polska
W swojej klasie są bezkonkurencyjne :)
Słuchawki oddają czysty dźwięk nic tutaj nie charczy, przerywa co u produktów konkurencji w tej klasie niestety się zdarza. Wysokie tony są na dobrym poziomie, zaś basy poprawne. Jeśli chodzi o kwestie wykonania jest fenomenalne słuchawki robią wrażenie szczególnie w wersji niebieskiej i czarnej. Właśnie przez wygląd sprawiają wrażenie jeszcze droższych niż w istocie są. Nabyłem je w promocji i z zakupu jestem bardzo zadowolony. Nie jest to produkt dla melomanów ,ale przeciętny użytkownik będzie zadowolony :) Polecam !!!
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SHE3010BK Słuchawki douszne
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SHE3010BK Słuchawki douszne