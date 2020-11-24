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Zazibajte se v svojem slogu
S filmsko glasbo zaživite pogumno v dan ob spremljavi osupljivega zvoka. Te ušesne slušalke so na voljo v štirih živahnih barvnih različicah in se ponašajo s prosojnim ohišjem zvočnika ter barvno označenimi kabli. Zakaj bi se zlili v povprečje, če lahko izstopate?
8,6 mm pogonske enote/zaprt hrbtni del
vgrajen mikrofon
Modra
Ušesna
Ovalna oblika akustične cevi teh ušesnih slušalk skrbi, da lahko ob svoji glasbi uživate v pravem udobju. Najvišja stopnja pasivne protihrupne izolacije in izmenljivi gumijasti čepki slušalk v treh velikostih za popolno prileganje.
Pustite vtis s svetlimi barvitimi kabli in prosojnim ohišjem zvočnika.
5.0
od 5
2
Ocene
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Domcio8
24/11/2020
Polska
Dobre i tanie
Słuchawki świetnie sprawują się podczas biegania, nie wypadają z uszu i grają na prawdę dobrze. Dodatkowo cena, która wg mnie jest rewelacyjna, zdecydowanie polecam!
Prednosti
Cena, jakość dźwięku, wygoda
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 1000 series SHE2405BK Słuchawki dokanałowe z mikrofonem
Datum uporabe 2020-07-24
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 1000 series SHE2405BK Słuchawki dokanałowe z mikrofonem
Datum uporabe 2020-07-24
24/04/2020
Polska
Jakość/Cena
Fajny sprzęt w przyzwoitej cenie. Zwykłe i wygodne słuchawki do telefonu czy walkmena. Lekkie i wygodne. Do tego mamy możliwość wyboru różnego koloru. Polecam
Prednosti
Dźwięk, Design
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 1000 series SHE2405PP Słuchawki dokanałowe z mikrofonem
Datum uporabe 2019-03-23
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 1000 series SHE2405PP Słuchawki dokanałowe z mikrofonem
Datum uporabe 2019-03-23