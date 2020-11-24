2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
8,6 mm pogonske enote/zaprt hrbtni del
vgrajen mikrofon
Rožnate in vijolične
Ušesna
Pustite vtis s svetlimi barvitimi kabli in prosojnim ohišjem zvočnika.
8,6 mm akustične pogonske enote iz neodima zagotavljajo čist in jasen zvok.
Ovalna oblika akustične cevi teh ušesnih slušalk skrbi, da lahko ob svoji glasbi uživate v pravem udobju. Najvišja stopnja pasivne protihrupne izolacije in izmenljivi gumijasti čepki slušalk v treh velikostih za popolno prileganje.
5.0
od 5
2
Ocene
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Domcio8
24/11/2020
Polska
Dobre i tanie
Słuchawki świetnie sprawują się podczas biegania, nie wypadają z uszu i grają na prawdę dobrze. Dodatkowo cena, która wg mnie jest rewelacyjna, zdecydowanie polecam!
Prednosti
Cena, jakość dźwięku, wygoda
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 1000 series SHE2405BK Słuchawki dokanałowe z mikrofonem
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 1000 series SHE2405BK Słuchawki dokanałowe z mikrofonem
24/04/2020
Polska
Jakość/Cena
Fajny sprzęt w przyzwoitej cenie. Zwykłe i wygodne słuchawki do telefonu czy walkmena. Lekkie i wygodne. Do tego mamy możliwość wyboru różnego koloru. Polecam
Prednosti
Dźwięk, Design
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 1000 series SHE2405PP Słuchawki dokanałowe z mikrofonem
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 1000 series SHE2405PP Słuchawki dokanałowe z mikrofonem