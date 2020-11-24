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Izdelek ni več na voljo

1000 seriesUšesne slušalke z mikrofonom

SHE2405PP/00

5
| (2) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%

Na voljo v

Modra
Modra
Črna
Črna
Zazibajte se v svojem slogu
S filmsko glasbo zaživite pogumno v dan ob spremljavi osupljivega zvoka. Te ušesne slušalke so na voljo v štirih živahnih barvnih različicah in se ponašajo s prosojnim ohišjem zvočnika ter barvno označenimi kabli. Zakaj bi se zlili v povprečje, če lahko izstopate?
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Zazibajte se v svojem slogu

  • 8,6 mm pogonske enote/zaprt hrbtni del

  • vgrajen mikrofon

  • Rožnate in vijolične

  • Ušesna

Svetli barviti kabli. Prosojno ohišje zvočnika

Pustite vtis s svetlimi barvitimi kabli in prosojnim ohišjem zvočnika.

8,6 mm akustične pogonske enote iz neodima. Čist in jasen zvok

8,6 mm akustične pogonske enote iz neodima zagotavljajo čist in jasen zvok.

Ovalna akustična cev. Udobje in pasivna protihrupna izolacija

Ovalna oblika akustične cevi teh ušesnih slušalk skrbi, da lahko ob svoji glasbi uživate v pravem udobju. Najvišja stopnja pasivne protihrupne izolacije in izmenljivi gumijasti čepki slušalk v treh velikostih za popolno prileganje.

Tehnične specifikacije

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Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
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5.0

od 5

2

Ocene

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

4
3
2
1

24/11/2020

Polska

Polska

Dobre i tanie

Słuchawki świetnie sprawują się podczas biegania, nie wypadają z uszu i grają na prawdę dobrze. Dodatkowo cena, która wg mnie jest rewelacyjna, zdecydowanie polecam!

Prednosti

Cena, jakość dźwięku, wygoda

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 1000 series SHE2405BK Słuchawki dokanałowe z mikrofonem

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 1000 series SHE2405BK Słuchawki dokanałowe z mikrofonem

24/04/2020

Polska

Polska

Jakość/Cena

Fajny sprzęt w przyzwoitej cenie. Zwykłe i wygodne słuchawki do telefonu czy walkmena. Lekkie i wygodne. Do tego mamy możliwość wyboru różnego koloru. Polecam

Prednosti

Dźwięk, Design

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 1000 series SHE2405PP Słuchawki dokanałowe z mikrofonem

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 1000 series SHE2405PP Słuchawki dokanałowe z mikrofonem

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