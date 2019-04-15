2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
SHB5250WT/00
14,2 mm zv. en./akus. prep. hrb. del
Ušesni čepek
Ploščat kabel
Z uporabo gumijaste kabelske uvodnice Flex-grip med slušalkami in kablom boste kabelsko povezavo zaščitili pred poškodbami zaradi nenehnega prepogibanja in ji podaljšali življenjsko dobo.
Slušalke imajo kakovostne 14,2 mm zvočne enote zvočnikov z zasnovo kanala za nizke tone za bogate nizke tone.
3.2
od 5
5
Ocene
EmilPopescu
15/04/2019
România
Raport excelent pret-performanta
Am incercat mai multe modele de casti bluetooth pana sa le gasesc pe astea, si pot spune ca la pretul la care sunt, nu gasesti nimic apropiat ca performanta. Pentru cineva care nu suporta design-ul in-ear (dopuri), modelul acesta e o alegere buna.
Ta ocena je bila podana za SHB5250BK Cască Bluetooth
Ta ocena je bila podana za SHB5250BK Cască Bluetooth
Ryś75
26/03/2018
Polska
Moje pierwsze słuchawki bluetooth
W moim przypadku wielkość słuchawek idealna. Co najważniejsze zależało mi na dousznych ale o ergonomii jak na załączonym obrazku. Waga dla faceta nie powinna być uciążliwa. Jakość dźwięku subiektywnie bardzo dobra, do audiobooków i tidala itp idealne. Czas pracy (słuchanie muzyki oraz rozmowy) praktycznie bez większej przerwy ok 7 godzin . Można się przyczepić braku zabezpieczenia ,po wyjęciu z ucha najlepiej chować do kieszeni ponieważ na szyi raczej się nie utrzymają. To co zdecydowało o zakupie to kształt słuchawek.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SHB5250BK Zestaw słuchawkowy Bluetooth
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SHB5250BK Zestaw słuchawkowy Bluetooth
Mbezna
12/08/2019
România
Designul castii lasa de dorit
Dificil de tinut la ureche si foarte incomode datorita faptului ca nu sunt invelite cu un material soft. Calitatea sunetului ok
Ta ocena je bila podana za SHB5250BK Cască Bluetooth
Ta ocena je bila podana za SHB5250BK Cască Bluetooth
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