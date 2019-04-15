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  • Brezžična svoboda, mogočen zvok
  • Brezžična svoboda, mogočen zvok
  • Brezžična svoboda, mogočen zvok
  • Brezžična svoboda, mogočen zvok
  • Brezžična svoboda, mogočen zvok
  • Brezžična svoboda, mogočen zvok
  • Brezžična svoboda, mogočen zvok
  • Brezžična svoboda, mogočen zvok
  • Brezžična svoboda, mogočen zvok
  • Brezžična svoboda, mogočen zvok
  • Brezžična svoboda, mogočen zvok
  • Brezžična svoboda, mogočen zvok

Izdelek ni več na voljo

Slušalke Bluetooth

SHB5250BK/00

3.2
| (5) Ocene

Na voljo v

Bela
Bela
Črna
Črna
Brezžična svoboda, mogočen zvok
Slušalke Philips MyJam FreshTones BT, ki so zasnovane za brezžično svobodo med gibanjem, so opremljene s 14,2 mm zvočnimi enotami za mogočne nizke tone in se povsem prilegajo geometriji ušesa.
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Zasnovano za prileganje geometriji ušesa

Brezžična svoboda, mogočen zvok

  • 14,2 mm zv. en./akus. prep. hrb. del

  • Ušesni čepek

  • Ploščat kabel

Kabelska uvodnica Flex-grip za večjo vzdržljivost in boljšo povezavo

Z uporabo gumijaste kabelske uvodnice Flex-grip med slušalkami in kablom boste kabelsko povezavo zaščitili pred poškodbami zaradi nenehnega prepogibanja in ji podaljšali življenjsko dobo.

Zasnovano za udobno prileganje geometriji ušesa

Zasnovano za udobno prileganje geometriji ušesa

Zasnova temelji na geometriji ušesa in vsem zagotavlja udobno in prijetno prileganje.

14,2 mm zvočne enote zvočnikov za mogočen zvok in bogate nizke tone

14,2 mm zvočne enote zvočnikov za mogočen zvok in bogate nizke tone

Slušalke imajo kakovostne 14,2 mm zvočne enote zvočnikov z zasnovo kanala za nizke tone za bogate nizke tone.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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3.2

od 5

5

Ocene

2

15/04/2019

România

România

Raport excelent pret-performanta

Am incercat mai multe modele de casti bluetooth pana sa le gasesc pe astea, si pot spune ca la pretul la care sunt, nu gasesti nimic apropiat ca performanta. Pentru cineva care nu suporta design-ul in-ear (dopuri), modelul acesta e o alegere buna.

Ta ocena je bila podana za SHB5250BK Cască Bluetooth

Ta ocena je bila podana za SHB5250BK Cască Bluetooth

26/03/2018

Polska

Polska

Moje pierwsze słuchawki bluetooth

W moim przypadku wielkość słuchawek idealna. Co najważniejsze zależało mi na dousznych ale o ergonomii jak na załączonym obrazku. Waga dla faceta nie powinna być uciążliwa. Jakość dźwięku subiektywnie bardzo dobra, do audiobooków i tidala itp idealne. Czas pracy (słuchanie muzyki oraz rozmowy) praktycznie bez większej przerwy ok 7 godzin . Można się przyczepić braku zabezpieczenia ,po wyjęciu z ucha najlepiej chować do kieszeni ponieważ na szyi raczej się nie utrzymają. To co zdecydowało o zakupie to kształt słuchawek.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SHB5250BK Zestaw słuchawkowy Bluetooth

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SHB5250BK Zestaw słuchawkowy Bluetooth

12/08/2019

România

România

Designul castii lasa de dorit

Dificil de tinut la ureche si foarte incomode datorita faptului ca nu sunt invelite cu un material soft. Calitatea sunetului ok

Ta ocena je bila podana za SHB5250BK Cască Bluetooth

Ta ocena je bila podana za SHB5250BK Cască Bluetooth

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