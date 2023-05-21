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  • Podpira dojenčkov lastni ritem pitja
  • Podpira dojenčkov lastni ritem pitja
  • Podpira dojenčkov lastni ritem pitja
  • Podpira dojenčkov lastni ritem pitja
  • Podpira dojenčkov lastni ritem pitja
  • Podpira dojenčkov lastni ritem pitja
  • Podpira dojenčkov lastni ritem pitja
  • Podpira dojenčkov lastni ritem pitja
  • Podpira dojenčkov lastni ritem pitja
  • Podpira dojenčkov lastni ritem pitja
  • Podpira dojenčkov lastni ritem pitja
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  • Podpira dojenčkov lastni ritem pitja
  • Podpira dojenčkov lastni ritem pitja
  • Podpira dojenčkov lastni ritem pitja
  • Podpira dojenčkov lastni ritem pitja
  • Podpira dojenčkov lastni ritem pitja
  • Podpira dojenčkov lastni ritem pitja
  • Podpira dojenčkov lastni ritem pitja
  • Podpira dojenčkov lastni ritem pitja
  • Podpira dojenčkov lastni ritem pitja
  • Podpira dojenčkov lastni ritem pitja

Philips Avent Natural ResponseOtroška steklenička

SCY903/01

4.9
| (326) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 98%

Na voljo v

125 ml
125 ml
260 ml
260 ml
Podpira dojenčkov lastni ritem pitja
Cucelj z naravnim odzivom sprošča mleko samo, ko dojenček aktivno pije. Dojenčki lahko pijejo v lastnem ritmu kot na prsih, zato je preprosto kombinirati dojenje s hranjenjem po steklenički. Pomembno je najti pravi cucelj. Dodatne informacije so na voljo spodaj.
Poglej vse prednosti

Cucelj, ki deluje enako kot prsi

Podpira dojenčkov lastni ritem pitja

  • 1 steklenička

  • 260 ml

  • Cucelj s srednjim pretokom

  • 3–6 m

Cucelj sprošča mleko, ko dojenček aktivno pije

Cucelj sprošča mleko, ko dojenček aktivno pije

Cucelj z naravnim odzivom deluje usklajeno z naravnim ritmom hranjenja vašega dojenčka, zato je lažje kombinirati dojenje in hranjenje po steklenički. Cucelj ima edinstveno odprtino, skozi katero se sprošča mleko samo, ko dojenček aktivno pije. Ko dojenček naredi premor za požiranje in dihanje, tudi mleko neha iztekati.

Naraven oprijem otroka s cucljem v obliki dojke

Naraven oprijem otroka s cucljem v obliki dojke

Širok, mehak in prilagodljiv cucelj je zasnovan tako, da posnema obliko in občutek dojke, kar dojenčku pomaga, da lažje prime za cucelj in se udobno hrani.

Pomembno je najti pravi cucelj

Pomembno je najti pravi cucelj

Vsi se učimo v svojem ritmu. Sesanje je spretnost, ki se je je treba naučiti, in nekateri dojenčki jo osvojijo hitreje kot drugi. Zato je za nekatere dojenčke dobro uporabljati cucelj za prvi pretok (cucelj 0), preden uvedete cuclje Natural Response. Cucelj za prvi pretok uporabite, če dojenček s cucljem Natural Response porabi več 20 minut, da spije 50 ml/1,7 oz. Če se dojenček s cucljem igra, namesto da bi pil, ali pa je videti nezadovoljen, poskusite s cucljem Natural Response z večjim pretokom. Če težave ne pojenjajo, se posvetujte z zdravnikom.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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4.9

od 5

326

Ocene

98%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

21/05/2023

Slovenija

Slovenija

Dobrodošla izboljšava

Nov cucelj se super obnese v kombinaciji z dojenjem, saj otroka ne zaliva in teče le, ko aktivno sesa.

Slabosti

Če je otrok navajen na cucelj z luknjo, bo imel malo težav s tem cucljem in se bo kmalu razburil.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Natural Response SCY903 Otroška steklenička

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Natural Response SCY903 Otroška steklenička

18/05/2023

Slovenija

Slovenija

Izdelek ste naredili z odličnim pomislekom.

Ocena je odlična s pohvalo,saj je zelo dobra kombinacija z dojenjem. Zelo pride prav,sploh ko je treba materino mleko kombinirati s ojačevalcem za nedonošenčke in potrebujejo pitje iz stekleničke.

Prednosti

Odlična kombinacija z dojenjem

Slabosti

Ne da se preverit temperature mleka na roki,ker iz cuclja ne teče..

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Natural Response SCY903 Otroška steklenička

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Natural Response SCY903 Otroška steklenička

18/05/2023

Slovenija

Slovenija

Priporočam

Top zadeva saj je cucelj zelo podoben dojki, všeč mi je tudi to, da mleko teče le takrat ko otrok pije .

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Natural Response SCY903 Otroška steklenička

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Natural Response SCY903 Otroška steklenička

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