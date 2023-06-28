2 leti garancije
1 steklenička
125 ml
Cucelj s počasnim pretokom
0–3 m
Cucelj z naravnim odzivom deluje usklajeno z naravnim ritmom hranjenja vašega dojenčka, zato je lažje kombinirati dojenje in hranjenje po steklenički. Cucelj ima edinstveno odprtino, skozi katero se sprošča mleko samo, ko dojenček aktivno pije. Ko dojenček naredi premor za požiranje in dihanje, tudi mleko neha iztekati.
Širok, mehak in prilagodljiv cucelj je zasnovan tako, da posnema obliko in občutek dojke, kar dojenčku pomaga, da lažje prime za cucelj in se udobno hrani.
Vsi se učimo v svojem ritmu. Sesanje je spretnost, ki se je je treba naučiti, in nekateri dojenčki jo osvojijo hitreje kot drugi. Zato je za nekatere dojenčke dobro uporabljati cucelj za prvi pretok (cucelj 0), preden uvedete cuclje Natural Response. Cucelj za prvi pretok uporabite, če dojenček s cucljem Natural Response porabi več 20 minut, da spije 50 ml/1,7 oz. Če se dojenček s cucljem igra, namesto da bi pil, ali pa je videti nezadovoljen, poskusite s cucljem Natural Response z večjim pretokom. Če težave ne pojenjajo, se posvetujte z zdravnikom.
4.9
od 5
288
Ocene
99%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Sasko
28/06/2023
Slovenija
Del promocije
Edini cucelj katera je sprejel takoj brez problem.
Vrhunski izdelek, s katerim smo zelo zadovoljni in ga ne menjavo. Priporočam ga vsem. Čeprav je cenovno dražji se pozna kvaliteta.
Prednosti
Zagovotovo
Slabosti
Ne
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Natural Response SCY900 Otroška steklenička
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Natural Response SCY900 Otroška steklenička
Sssaonja
18/06/2023
Slovenija
Del promocije
45
To oceno sem izbrala, ker bi bila steklenička se boljša če bi bila steklena.
Prednosti
Da
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Natural Response SCY900 Otroška steklenička
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Natural Response SCY900 Otroška steklenička
Jancyka
13/06/2023
Slovenija
Del promocije
Steklenička je super!
Izdelek služi svojemu namenu. Steklenička ne povzroči sesalne zmede in nama je uspelo preiti na polno dojenje.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Natural Response SCY900 Otroška steklenička
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Natural Response SCY900 Otroška steklenička
Brez bisfenola A, v skladu z uredbo EU 10/2011