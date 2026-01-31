IzdelkiPodpora

Prejmi 10% popusta

Philips spletna trgovina

Podaljšana garancija

Vse serije

  • Posnetek z enim izdelkom
  • Fotografija nadomestnega izdelka
  • Emotional Benefit Photograph
  • Posnetek z enim izdelkom
  • Fotografija nadomestnega izdelka
  • Emotional Benefit Photograph

Izdelek ni več na voljo

Philips Avent VIAPosodice Avent za ponovno polnjenje

SCF615/10

Sistem za shranjevanje Philips Avent za enostavno shranjevanje

Sistem za shranjevanje Philips Avent je vsestranski, kompakten sistem, ki raste z otrokom. V isti posodici lahko shranite materino mleko in drugo hrano za dojenčke. Primeren je za vse prsne črpalke in cuclje Philips Avent.

Poglej vse prednosti
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

blagovna znamka, ki jo priporočajo mame po vsem svetu1

Kompatibilni izdelki
Vrečke za mikrovalovno sterilizacijo

Vrečke za mikrovalovno sterilizacijo

SCF297/05

Sterilizator

Sterilizator

SCF293/00

Posodica za shranjevanje mleka

Sistem za shranjevanje Philips Avent za enostavno shranjevanje

  • 180 ml

Neprepustni sistem, ki ga privijete

Neprepustni sistem, ki ga privijete

Varno shranjevanje in prenašanje

Shranite hrano za otroka

Dragoceno materino mleko ali otroško hrano hranite v posodicah za shranjevanje materinega mleka Philips Avent. Hrano lahko hranite v hladilniku ali zamrzovalniku.

Hrano za otroka vzemite s seboj

Idealno za uporabo na poti. Hrano za otroka lahko enostavno vzamete s seboj

Tehnične specifikacije

Dobi podporo za ta izdelek

Poiščite pogosta vprašanja, uporabniške priročnike, varnostne informacije in nasvete

Ocene

Prijavite se na novičke Philips in med prvimi odkrijte ekskluzivne ponudbe

  • Posebne ponudbe
  • Prvi dostopajte do ugodnosti
  • Nasveti in triki

Želim prejemati promocijska sporočila – na podlagi svojih nastavitev in vedenja – o Philips izdelkih, storitvah, dogodkih in promocijah. Od prejemanja se lahko kadarkoli odjavim!

  • Posebne ponudbe
  • Prvi dostopajte do ugodnosti
  • Nasveti in triki
Omejitve odgovornosti

  1. Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023. 