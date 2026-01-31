Sistem za shranjevanje Philips Avent za enostavno shranjevanje

Sistem za shranjevanje Philips Avent je vsestranski, kompakten sistem, ki raste z otrokom. V isti posodici lahko shranite materino mleko in drugo hrano za dojenčke. Primeren je za vse prsne črpalke in cuclje Philips Avent.