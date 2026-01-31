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SCF615/10
Sistem za shranjevanje Philips Avent za enostavno shranjevanje
Sistem za shranjevanje Philips Avent je vsestranski, kompakten sistem, ki raste z otrokom. V isti posodici lahko shranite materino mleko in drugo hrano za dojenčke. Primeren je za vse prsne črpalke in cuclje Philips Avent.
180 ml
Varno shranjevanje in prenašanje
Dragoceno materino mleko ali otroško hrano hranite v posodicah za shranjevanje materinega mleka Philips Avent. Hrano lahko hranite v hladilniku ali zamrzovalniku.
Idealno za uporabo na poti. Hrano za otroka lahko enostavno vzamete s seboj
Ocene
Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023.