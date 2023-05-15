2 leti garancije
Dvojna
Premium
Akumulatorska baterija
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Načrpajte več mleka v krajšem času* z blazinico, ki stimulira prsi kot dojenčkovo sesanje. Brezhibno se preklaplja med načinom stimuliranja in načinom črpanja ter ravno prav stimulira bradavice in sesanje za kar največji pretok mleka. Na podlagi rezultatov začetnega časa pretoka mleka (čas do refleksa praznjenja dojke – MER).*
Univerzalna velikost. Ker se vsi pojavljamo v različnih oblikah in velikostih, se silikonska blazinica nežno upogne in prilagodi tako, da ustreza vaši bradavici. Prilega se 99,98 % velikosti bradavic* (do 30 mm).
Z zasnovo, ki vam omogoča, da sedite pokonci, namesto da se sklanjate naprej, se pri črpanju lahko povsem sprostite. Sklanjanje naprej ni potrebno in gre za klinično dokazan udoben položaj pri črpanju*. Na podlagi rezultatov klinične preiskave izdelka z 20 udeleženkami (2019); 90 % udeleženk je položaj pri črpanju ocenilo kot udoben (enojna električna prsna črpalka); 95 % udeleženk je položaj pri črpanju ocenilo kot udoben (dvojna električna prsna črpalka).
4.8
od 5
216
Ocene
95%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
mamicax2
15/05/2023
Slovenija
Odlična črpalka - tiha in prenosna!
Odlična črpalka, sploh s funkcijo masaže, ki zelo pomaga, ko so dojke trde! Zahvaljujoč njej brez mastitisa! Najboljši del - tiha in prenosna, predelala modrc za dojenje in prostoročno črpala!!
Prednosti
Absolutno priporočam!
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCF396/11 Električna prsna črpalka
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCF396/11 Električna prsna črpalka
Tanjish
01/06/2022
Slovenija
Odlična v prvih mesecih za vzpostavitev dojenja
Črpalka je odlična pomoč v prvih mesecih, ko se količina mleka še vzpostalja, saj olajša občutek polnosti dojk. Uporabljala sem jo dvakrat do trikrat na dan, da sem dojko do konca izpraznila in tako povečala nastajanje mleka, saj je naša dojenčica zelo hitro želela večje količine mleka (150ml +). Črpalka je tudi kompaktna in zelo lahka za uporabo. Dobila sem jo za darilo in sem bila navdušena nad njeno lahkotnostjo uporabe kot tudi lepim izgledom.
Prednosti
Lahka za uporabo, kompaktna, lep design
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCF396/11 Električna prsna črpalka
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCF396/11 Električna prsna črpalka
Muca1992
29/05/2022
Slovenija
Del promocije
Odlicen izdelek
Zato ker je izdelek odlicen prakticen in kakovosten.
Prednosti
Velika pomoc pri dojenju
Slabosti
Previsoka cena
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCF398/11 Električna prsna črpalka
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCF398/11 Električna prsna črpalka
Na podlagi spletne ankete o zadovoljstvu, izvedene po vsem svetu z 10.109 uporabniki blagovnih znamk in izdelkov za nego matere in otroka v letu 2023.
Na podlagi rezultatov začetnega časa pretoka mleka (čas do refleksa praznjenja dojke – MER) klinične raziskave z 20 udeleženkami (Nizozemska, 2019) v primerjavi s časom MER prejšnjih tehnologij črpanja Philips iz raziskave Feasibility, v kateri je sodelovalo 9 udeleženk (Nizozemska, 2018)
1) Mangel et al. Breastfeeding difficulties, breastfeeding duration, maternal body mass index, and breast anatomy: are they related?. Breastfeeding Medicine, 2019, (109 udeleženk, Izrael); (2)Ziemer et al. Skin changes and pain in the nipple during the 1st week of lactation.
Journal of Obstetric, Gynecologic & Neonatal Nursing, 1993, (20 udeleženk, belke, ZDA); (3) Ramsay et al. Anatomy of the lactating human breast redefined with ultrasound imaging, 2005 (28 udeleženk, Avstralija).
Na podlagi rezultatov vprašalnika za blazinico 1k iz klinične raziskave z 20 udeleženkami (Nizozemska, 2019)
Prsna črpalka brez bisfenola A: velja samo za stekleničko in tiste dele, ki pridejo v stik z mlekom. V skladu z uredbo EU 10/2011.