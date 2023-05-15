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  • Učinkovito črpanje za mamice. Po navdihu otrok.
  • Učinkovito črpanje za mamice. Po navdihu otrok.
  • Učinkovito črpanje za mamice. Po navdihu otrok.
  • Učinkovito črpanje za mamice. Po navdihu otrok.
  • Učinkovito črpanje za mamice. Po navdihu otrok.
  • Učinkovito črpanje za mamice. Po navdihu otrok.
  • Učinkovito črpanje za mamice. Po navdihu otrok.
  • Učinkovito črpanje za mamice. Po navdihu otrok.
  • Učinkovito črpanje za mamice. Po navdihu otrok.
  • Učinkovito črpanje za mamice. Po navdihu otrok.
  • Učinkovito črpanje za mamice. Po navdihu otrok.
  • Učinkovito črpanje za mamice. Po navdihu otrok.
  • Učinkovito črpanje za mamice. Po navdihu otrok.
  • Učinkovito črpanje za mamice. Po navdihu otrok.
  • Učinkovito črpanje za mamice. Po navdihu otrok.
  • Učinkovito črpanje za mamice. Po navdihu otrok.
  • Učinkovito črpanje za mamice. Po navdihu otrok.
  • Učinkovito črpanje za mamice. Po navdihu otrok.

Izdelek ni več na voljo

Philips AventElektrična prsna črpalka

SCF396/11

4.8
| (216) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 95%
Učinkovito črpanje za mamice. Po navdihu otrok.
Predstavljamo prihodnost črpanja mleka s popolnim ravnovesjem sesanja in stimulacije bradavic. Pri razvoju tehnologije smo upoštevali način, kako otrok naravno sesa mleko. Električna prsna črpalka Philips Avent zagotavlja optimalen pretok mleka in se nežno prilagaja velikosti in obliki bradavice.
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Znamka št 1 po priporočilu mam po vsem svetu1

Tehnologija naravnega gibanja za hitrejši pretok mleka*

Učinkovito črpanje za mamice. Po navdihu otrok.

  • Enojni

  • Premium

  • Polnilna baterija

  • Prikaz časovnika

Tehnologija naravnega gibanja za hiter pretok mleka*

Tehnologija naravnega gibanja za hiter pretok mleka*

Načrpajte več mleka v krajšem času* z blazinico, ki stimulira prsi kot dojenčkovo sesanje. Brezhibno se preklaplja med načinom stimuliranja in načinom črpanja ter ravno prav stimulira bradavice in sesanje za kar največji pretok mleka. Na podlagi rezultatov začetnega časa pretoka mleka (čas do refleksa praznjenja dojke – MER).*

Mehka in prilagodljiva blazinica univerzalne velikosti

Mehka in prilagodljiva blazinica univerzalne velikosti

Univerzalna velikost. Ker se vsi pojavljamo v različnih oblikah in velikostih, se silikonska blazinica nežno upogne in prilagodi tako, da ustreza vaši bradavici. Prilega se 99,98 % velikosti bradavic* (do 30 mm).

Črpanje brez sklanjanja naprej

Črpanje brez sklanjanja naprej

Z zasnovo, ki vam omogoča, da sedite pokonci, namesto da se sklanjate naprej, se pri črpanju lahko povsem sprostite. Sklanjanje naprej ni potrebno in gre za klinično dokazan udoben položaj pri črpanju*. Na podlagi rezultatov klinične preiskave izdelka z 20 udeleženkami (2019); 90 % udeleženk je položaj pri črpanju ocenilo kot udoben (enojna električna prsna črpalka); 95 % udeleženk je položaj pri črpanju ocenilo kot udoben (dvojna električna prsna črpalka).

Tehnične specifikacije

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Ocene

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4.8

od 5

216

Ocene

95%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

15/05/2023

Slovenija

Slovenija

Odlična črpalka - tiha in prenosna!

Odlična črpalka, sploh s funkcijo masaže, ki zelo pomaga, ko so dojke trde! Zahvaljujoč njej brez mastitisa! Najboljši del - tiha in prenosna, predelala modrc za dojenje in prostoročno črpala!!

Prednosti

Absolutno priporočam!

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCF396/11 Električna prsna črpalka

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCF396/11 Električna prsna črpalka

01/06/2022

Slovenija

Slovenija

Odlična v prvih mesecih za vzpostavitev dojenja

Črpalka je odlična pomoč v prvih mesecih, ko se količina mleka še vzpostalja, saj olajša občutek polnosti dojk. Uporabljala sem jo dvakrat do trikrat na dan, da sem dojko do konca izpraznila in tako povečala nastajanje mleka, saj je naša dojenčica zelo hitro želela večje količine mleka (150ml +). Črpalka je tudi kompaktna in zelo lahka za uporabo. Dobila sem jo za darilo in sem bila navdušena nad njeno lahkotnostjo uporabe kot tudi lepim izgledom.

Prednosti

Lahka za uporabo, kompaktna, lep design

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCF396/11 Električna prsna črpalka

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCF396/11 Električna prsna črpalka

29/05/2022

Slovenija

Slovenija

Odlicen izdelek

Zato ker je izdelek odlicen prakticen in kakovosten.

Prednosti

Velika pomoc pri dojenju

Slabosti

Previsoka cena

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCF398/11 Električna prsna črpalka

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCF398/11 Električna prsna črpalka

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  1. Na podlagi spletne ankete o zadovoljstvu, izvedene po vsem svetu z 10.109 uporabniki blagovnih znamk in izdelkov za nego matere in otroka v letu 2023. 

  1. Na podlagi rezultatov začetnega časa pretoka mleka (čas do refleksa praznjenja dojke – MER) klinične raziskave z 20 udeleženkami (Nizozemska, 2019) v primerjavi s časom MER prejšnjih tehnologij črpanja Philips iz raziskave Feasibility, v kateri je sodelovalo 9 udeleženk (Nizozemska, 2018)

  2. 1) Mangel et al. Breastfeeding difficulties, breastfeeding duration, maternal body mass index, and breast anatomy: are they related?. Breastfeeding Medicine, 2019, (109 udeleženk, Izrael); (2)Ziemer et al. Skin changes and pain in the nipple during the 1st week of lactation.

  3. Journal of Obstetric, Gynecologic & Neonatal Nursing, 1993, (20 udeleženk, belke, ZDA); (3) Ramsay et al. Anatomy of the lactating human breast redefined with ultrasound imaging, 2005 (28 udeleženk, Avstralija).

  4. Na podlagi rezultatov vprašalnika za blazinico 1k iz klinične raziskave z 20 udeleženkami (Nizozemska, 2019)

  5. Prsna črpalka brez bisfenola A: velja samo za stekleničko in tiste dele, ki pridejo v stik z mlekom. V skladu z uredbo EU 10/2011.