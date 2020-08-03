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  • Več udobja, več mleka, enostavno tudi na poti*
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  • Več udobja, več mleka, enostavno tudi na poti*
  • Več udobja, več mleka, enostavno tudi na poti*
  • Več udobja, več mleka, enostavno tudi na poti*
  • Več udobja, več mleka, enostavno tudi na poti*
  • Več udobja, več mleka, enostavno tudi na poti*
  • Več udobja, več mleka, enostavno tudi na poti*
  • Več udobja, več mleka, enostavno tudi na poti*
  • Več udobja, več mleka, enostavno tudi na poti*
  • Več udobja, več mleka, enostavno tudi na poti*
  • Več udobja, več mleka, enostavno tudi na poti*
  • Več udobja, več mleka, enostavno tudi na poti*
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Več udobja, več mleka, enostavno tudi na poti*
  • Več udobja, več mleka, enostavno tudi na poti*
  • Več udobja, več mleka, enostavno tudi na poti*
  • Več udobja, več mleka, enostavno tudi na poti*
  • Več udobja, več mleka, enostavno tudi na poti*
  • Več udobja, več mleka, enostavno tudi na poti*
  • Več udobja, več mleka, enostavno tudi na poti*
  • Več udobja, več mleka, enostavno tudi na poti*
  • Več udobja, več mleka, enostavno tudi na poti*
  • Več udobja, več mleka, enostavno tudi na poti*

Izdelek ni več na voljo

Philips AventRočna prsna črpalka s stekleničko

SCF330/20

4.8
| (546) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 97%

1 nagrada

Več udobja, več mleka, enostavno tudi na poti*
Udobno se namestite, pri čemer sklanjanje naprej ni potrebno, saj naša mehka masažna blazinica nežno pospeši tok mleka. Aventova ročna prsna črpalka ima malo sestavnih delov, zlahka jo sestavite, enostavno uporabljate in čistite. Je lahka in kompaktna, zato je črpanje preprosto tudi na poti.
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Znamka št 1 po priporočilu mam po vsem svetu1

Ročna prsna črpalka z masažno blazinico

Več udobja, več mleka, enostavno tudi na poti*

  • Preprosta uporaba na poti

  • Črpanje z mehko masažno blazinico

  • Vključuje stekleničko in cucelj

  • Potovalni pokrov in tesnilni pokrovček

S posebno zasnovo omogoča sproščujoč položaj

S posebno zasnovo omogoča sproščujoč položaj

Prsna črpalka ima edinstveno zasnovo, ki omogoča pretok mleka neposredno iz vaših prsi v stekleničko, tudi kadar sedite vzravnano. Tako lahko med črpanjem sedite udobneje, saj se vam ni treba sklanjati naprej, da bi vaše mleko steklo v stekleničko. Če udobno sedite in ste sproščeni, bo mleko med črpanjem lažje teklo.

Mehka masažna blazinica nežno spodbuja pretok mleka

Mehka masažna blazinica nežno spodbuja pretok mleka

Naša masažna blazinica ima mehko žametno teksturo, ki poskrbi za topel občutek na koži in tako nežno spodbuja pretok mleka. Ikonična blazinica v obliki cvetnih listov posnema dojenčkovo sesanje za nežno spodbujanje sproščanja mleka.

Kompaktna in lahka zasnova

Kompaktna in lahka zasnova

Prsna črpalka je majhna in lahka ter omogoča preprosto shranjevanje in prenašanje za diskretno črpanje tudi, ko niste doma.

Tehnične specifikacije

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Nagrade

  • Award image AWARD-961301

Ocene

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4.8

od 5

546

Ocene

97%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

03/08/2020

Slovenija

Slovenija

Resitev v sili

Resila me je pred mastitisom v prvih dneh po porodu, kasneje pa omogocila, da je moj sin lahko dobil moje mleko tudi, ce je bil v varstvu. Predvsem pa je omogocila, da je aktivno sodeloval pri hranjenju tudi ocka, se pred uvajanjem goste hrane.

Prednosti

Omogoca preprosto crpanje, je prirocna za shranjevanje in za na pot.

Slabosti

Hitro se utrudis pri stiskanju crpalke

Ta ocena je bila podana za SCF330/70 Ročna prsna črpalka

Ta ocena je bila podana za SCF330/70 Ročna prsna črpalka

29/07/2020

Slovenija

Slovenija

Enostavna in prijazna uporaba

Ročna črpalka me rešila - da nisem obupala nad dojenjem, ko me je v prvih dneh bolelo do solz! Želela sem si iz dna srca, da nama dojenje steče in s črpanjem sem si zelo pomagala. Tudi v naprej nameravam uporabljati vašo črpalko. Stekleničke s cuclji pa so tudi odlične in jih naša punčka sprejme in ji pitje ne povzroča nobenih prebavnih težav. Priporočam vsem!

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCF330/70 Ročna prsna črpalka

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCF330/70 Ročna prsna črpalka

27/07/2020

Slovenija

Slovenija

Super

V veliko pomoč že v porodnišnici. Mleko si črpam dnevno, ker ga je veliko.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCF330/70 Ročna prsna črpalka

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCF330/70 Ročna prsna črpalka

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  1. Na podlagi spletne ankete o zadovoljstvu, izvedene po vsem svetu z 10.109 uporabniki blagovnih znamk in izdelkov za nego matere in otroka v letu 2023. 

  1. Klinično dokazano udobje: testi, ki so bili izvedeni v primerjavi z največjim konkurentom na 110 materah, so pokazali znatno naklonjenost izdelkom Philips Avent.

  2. Več udobja: 73 % od 73 doječih mater se strinja, da je ta prsna črpalka udobnejša od njihove trenutne prsne črpalke (glavne blagovne znamke).

  3. Neodvisne raziskave so pokazale, da lahko stres vpliva na nastajanje materinega mleka. Obiščite www.philips.com/avent

  4. Prsna črpalka brez bisfenola A: velja samo za stekleničko in tiste dele, ki pridejo v stik z mlekom. V skladu z uredbo EU 10/2011.