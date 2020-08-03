2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
Preprosta uporaba na poti
Črpanje z mehko masažno blazinico
Vključuje stekleničko in cucelj
Potovalni pokrov in tesnilni pokrovček
Prsna črpalka ima edinstveno zasnovo, ki omogoča pretok mleka neposredno iz vaših prsi v stekleničko, tudi kadar sedite vzravnano. Tako lahko med črpanjem sedite udobneje, saj se vam ni treba sklanjati naprej, da bi vaše mleko steklo v stekleničko. Če udobno sedite in ste sproščeni, bo mleko med črpanjem lažje teklo.
Naša masažna blazinica ima mehko žametno teksturo, ki poskrbi za topel občutek na koži in tako nežno spodbuja pretok mleka. Ikonična blazinica v obliki cvetnih listov posnema dojenčkovo sesanje za nežno spodbujanje sproščanja mleka.
Prsna črpalka je majhna in lahka ter omogoča preprosto shranjevanje in prenašanje za diskretno črpanje tudi, ko niste doma.
Nagrade
4.8
od 5
546
Ocene
97%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Drejcha88
03/08/2020
Slovenija
Resitev v sili
Resila me je pred mastitisom v prvih dneh po porodu, kasneje pa omogocila, da je moj sin lahko dobil moje mleko tudi, ce je bil v varstvu. Predvsem pa je omogocila, da je aktivno sodeloval pri hranjenju tudi ocka, se pred uvajanjem goste hrane.
Prednosti
Omogoca preprosto crpanje, je prirocna za shranjevanje in za na pot.
Slabosti
Hitro se utrudis pri stiskanju crpalke
Ta ocena je bila podana za SCF330/70 Ročna prsna črpalka
Ta ocena je bila podana za SCF330/70 Ročna prsna črpalka
Na.na
29/07/2020
Slovenija
Enostavna in prijazna uporaba
Ročna črpalka me rešila - da nisem obupala nad dojenjem, ko me je v prvih dneh bolelo do solz! Želela sem si iz dna srca, da nama dojenje steče in s črpanjem sem si zelo pomagala. Tudi v naprej nameravam uporabljati vašo črpalko. Stekleničke s cuclji pa so tudi odlične in jih naša punčka sprejme in ji pitje ne povzroča nobenih prebavnih težav. Priporočam vsem!
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCF330/70 Ročna prsna črpalka
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCF330/70 Ročna prsna črpalka
Vrtnica
27/07/2020
Slovenija
Super
V veliko pomoč že v porodnišnici. Mleko si črpam dnevno, ker ga je veliko.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCF330/70 Ročna prsna črpalka
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCF330/70 Ročna prsna črpalka
Na podlagi spletne ankete o zadovoljstvu, izvedene po vsem svetu z 10.109 uporabniki blagovnih znamk in izdelkov za nego matere in otroka v letu 2023.
Klinično dokazano udobje: testi, ki so bili izvedeni v primerjavi z največjim konkurentom na 110 materah, so pokazali znatno naklonjenost izdelkom Philips Avent.
Več udobja: 73 % od 73 doječih mater se strinja, da je ta prsna črpalka udobnejša od njihove trenutne prsne črpalke (glavne blagovne znamke).
Neodvisne raziskave so pokazale, da lahko stres vpliva na nastajanje materinega mleka. Obiščite www.philips.com/avent
Prsna črpalka brez bisfenola A: velja samo za stekleničko in tiste dele, ki pridejo v stik z mlekom. V skladu z uredbo EU 10/2011.