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  • Več udobja, več mleka, enostavno tudi na poti*
  • Več udobja, več mleka, enostavno tudi na poti*

Izdelek ni več na voljo

Philips AventRočna prsna črpalka s 3 posodicami

SCF330/13

4.9
| (53) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%
Več udobja, več mleka, enostavno tudi na poti*
Udobno se namestite, pri čemer sklanjanje naprej ni potrebno, saj naša mehka masažna blazinica nežno pospeši tok mleka. Aventova ročna prsna črpalka ima malo sestavnih delov, zlahka jo sestavite, enostavno uporabljate in čistite. Je lahka in kompaktna, zato je črpanje preprosto tudi na poti.
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Znamka št 1 po priporočilu mam po vsem svetu1

Ročna prsna črpalka z masažno blazinico

Več udobja, več mleka, enostavno tudi na poti*

  • Preprosta uporaba na poti

  • Črpanje z mehko masažno blazinico

  • Vključuje 3 posodice za shran. mleka

  • Zelo mehek cucelj za novorojenčke

Edinstvena zasnova za udobnejši položaj pri dojenju

Edinstvena zasnova za udobnejši položaj pri dojenju

Prsna črpalka ima edinstveno zasnovo, ki omogoča pretok mleka neposredno iz vaših prsi v stekleničko, tudi kadar sedite vzravnano. Tako lahko med črpanjem sedite udobneje, saj se vam ni treba sklanjati naprej, da bi vaše mleko steklo v stekleničko. Če udobno sedite in ste sproščeni, bo mleko med črpanjem lažje teklo.

Mehka masažna blazinica toplega občutka

Mehka masažna blazinica toplega občutka

Naša masažna blazinica ima novo mehko žametno teksturo, ki poskrbi za topel občutek na koži in tako nežno spodbuja pretok mleka. Blazinica nežno posnema dojenčkovo sesanje in pomaga pri iztiskanju mleka.

Vključuje 3 vsestranske posodice za shranjevanje mleka

Vključuje 3 vsestranske posodice za shranjevanje mleka

V isto posodico mleko iztisnite, ga v njej shranite in nahranite svojega dojenčka. Idealno za shranjevanje v hladilniku ali zamrzovalniku

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Ocene

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4.9

od 5

53

Ocene

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

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30/07/2020

Hrvatska

Hrvatska

Moj preporod!

Upravo lezim u bolnici i cekam drugog sina,prije 3 godine isto sam tako lezala danima i cekala,kada je konacno stigao prvi princ nakon svih tih dana lezanja,nakon carskog reza i odvajanja od njega jer je bio premalen,nesto najbolje sto mi se desilo je nakon muka i mucenja sa dolaskom mljeka sto su mi dozvolili da pokrenem to izdajalicom,toliko mljeka sam imala i izdajala da je moj maleni princ ubrzo stigao do mene,sada razmisljam kako neznam sto me ceka ovaj put i da imam ovu elektricnu izdajalicu bilo bi sve nekako brze i mama bi imala vremena za oboje! Ako i ne osvojim u torbi sa mnom je i ovaj put vec spremna ova rucna izdajalica koja mi je prvi porod ucinila kao preporod!

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCF330/13 Ručna izdajalica s 3 čašice

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCF330/13 Ručna izdajalica s 3 čašice

30/07/2020

Hrvatska

Hrvatska

Dojenje uz nju je postalo idila

Od kad sam bila zatrudnijela znala sam da zelim dojiti svoje dijete. No zbog carskog mlijeko mi je kasnilo, dobila sam mastitis a cice su bile pune. Philips Avent mi je posudila rodakinja. Spasio me prva dva mjeseca i vrijedi svake kune. Beba mi je hlapljivo jela i svaki dan bi mi iskrvarila cice. E tu sam takoder izdajala mlijeko tako da je uvijek imala spremno. Koristila sam Philips Avent za uvucene bradavice i kupili smo joj Philips Avent bocicu. Dojila sam ju 18 mjeseci. Sad sam u 7 mjesecu trudnoce i cuvam svoju bebicu buduci da mi je rizicna trudnoca. Voljela bi ovaj put imati svoju izdajalicu uz sebe i znam da ukoliko cu ju trebati ona ce i ovaj put biti sigurno moj izbor.

Prednosti

da

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCF330/13 Ručna izdajalica s 3 čašice

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCF330/13 Ručna izdajalica s 3 čašice

27/07/2020

Hrvatska

Hrvatska

Avent je zakon

Rucna izdalajica me spasila vise puta ..pomogla mi je da udvostrucim kolicinu mlijeka a i spasila me kad je mlijeko doslo da mi se ne stvori mastitis.. od rođenja vjerni smo aventu...od bocica,dudica jastucica za dojki pa do avent grijaca za bocice...najzadovoljniji smo sa aventom i ne mjenjam tu naviku...bebe znajunsto je dobro...

Prednosti

Avent je najbolji

Slabosti

Nema toga...

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCF330/13 Ručna izdajalica s 3 čašice

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCF330/13 Ručna izdajalica s 3 čašice

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  1. Na podlagi spletne ankete o zadovoljstvu, izvedene po vsem svetu z 10.109 uporabniki blagovnih znamk in izdelkov za nego matere in otroka v letu 2023. 

  1. Prsna črpalka brez bisfenola A: velja samo za stekleničko in tiste dele, ki pridejo v stik z mlekom. V skladu z uredbo EU 10/2011.