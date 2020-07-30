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Izdelek ni več na voljo
Preprosta uporaba na poti
Črpanje z mehko masažno blazinico
Vključuje 3 posodice za shran. mleka
Zelo mehek cucelj za novorojenčke
Prsna črpalka ima edinstveno zasnovo, ki omogoča pretok mleka neposredno iz vaših prsi v stekleničko, tudi kadar sedite vzravnano. Tako lahko med črpanjem sedite udobneje, saj se vam ni treba sklanjati naprej, da bi vaše mleko steklo v stekleničko. Če udobno sedite in ste sproščeni, bo mleko med črpanjem lažje teklo.
Naša masažna blazinica ima novo mehko žametno teksturo, ki poskrbi za topel občutek na koži in tako nežno spodbuja pretok mleka. Blazinica nežno posnema dojenčkovo sesanje in pomaga pri iztiskanju mleka.
V isto posodico mleko iztisnite, ga v njej shranite in nahranite svojega dojenčka. Idealno za shranjevanje v hladilniku ali zamrzovalniku
4.9
od 5
53
Ocene
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
leli20
30/07/2020
Hrvatska
Moj preporod!
Upravo lezim u bolnici i cekam drugog sina,prije 3 godine isto sam tako lezala danima i cekala,kada je konacno stigao prvi princ nakon svih tih dana lezanja,nakon carskog reza i odvajanja od njega jer je bio premalen,nesto najbolje sto mi se desilo je nakon muka i mucenja sa dolaskom mljeka sto su mi dozvolili da pokrenem to izdajalicom,toliko mljeka sam imala i izdajala da je moj maleni princ ubrzo stigao do mene,sada razmisljam kako neznam sto me ceka ovaj put i da imam ovu elektricnu izdajalicu bilo bi sve nekako brze i mama bi imala vremena za oboje! Ako i ne osvojim u torbi sa mnom je i ovaj put vec spremna ova rucna izdajalica koja mi je prvi porod ucinila kao preporod!
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCF330/13 Ručna izdajalica s 3 čašice
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCF330/13 Ručna izdajalica s 3 čašice
Nikazanella
30/07/2020
Hrvatska
Dojenje uz nju je postalo idila
Od kad sam bila zatrudnijela znala sam da zelim dojiti svoje dijete. No zbog carskog mlijeko mi je kasnilo, dobila sam mastitis a cice su bile pune. Philips Avent mi je posudila rodakinja. Spasio me prva dva mjeseca i vrijedi svake kune. Beba mi je hlapljivo jela i svaki dan bi mi iskrvarila cice. E tu sam takoder izdajala mlijeko tako da je uvijek imala spremno. Koristila sam Philips Avent za uvucene bradavice i kupili smo joj Philips Avent bocicu. Dojila sam ju 18 mjeseci. Sad sam u 7 mjesecu trudnoce i cuvam svoju bebicu buduci da mi je rizicna trudnoca. Voljela bi ovaj put imati svoju izdajalicu uz sebe i znam da ukoliko cu ju trebati ona ce i ovaj put biti sigurno moj izbor.
Prednosti
da
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCF330/13 Ručna izdajalica s 3 čašice
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCF330/13 Ručna izdajalica s 3 čašice
Plava princeza
27/07/2020
Hrvatska
Avent je zakon
Rucna izdalajica me spasila vise puta ..pomogla mi je da udvostrucim kolicinu mlijeka a i spasila me kad je mlijeko doslo da mi se ne stvori mastitis.. od rođenja vjerni smo aventu...od bocica,dudica jastucica za dojki pa do avent grijaca za bocice...najzadovoljniji smo sa aventom i ne mjenjam tu naviku...bebe znajunsto je dobro...
Prednosti
Avent je najbolji
Slabosti
Nema toga...
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCF330/13 Ručna izdajalica s 3 čašice
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCF330/13 Ručna izdajalica s 3 čašice
Na podlagi spletne ankete o zadovoljstvu, izvedene po vsem svetu z 10.109 uporabniki blagovnih znamk in izdelkov za nego matere in otroka v letu 2023.
Prsna črpalka brez bisfenola A: velja samo za stekleničko in tiste dele, ki pridejo v stik z mlekom. V skladu z uredbo EU 10/2011.