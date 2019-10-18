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  • Mleko za dojenčka in udobje za mamico
  • Mleko za dojenčka in udobje za mamico
  • Mleko za dojenčka in udobje za mamico
  • Mleko za dojenčka in udobje za mamico
  • Mleko za dojenčka in udobje za mamico
  • Mleko za dojenčka in udobje za mamico
  • Mleko za dojenčka in udobje za mamico
  • Mleko za dojenčka in udobje za mamico
  • Mleko za dojenčka in udobje za mamico
  • Mleko za dojenčka in udobje za mamico
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Mleko za dojenčka in udobje za mamico
  • Mleko za dojenčka in udobje za mamico
  • Mleko za dojenčka in udobje za mamico
  • Mleko za dojenčka in udobje za mamico
  • Mleko za dojenčka in udobje za mamico
  • Mleko za dojenčka in udobje za mamico
  • Mleko za dojenčka in udobje za mamico
  • Mleko za dojenčka in udobje za mamico
  • Mleko za dojenčka in udobje za mamico

Izdelek ni več na voljo

Philips AventUdobna ročna prsna črpalka

SCF330/12

4.7
| (7) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%
Mleko za dojenčka in udobje za mamico
Ko se počutite udobno in sproščeno, je pretok mleka udobnejši. Zato smo razvili našo najudobnejšo prsno črpalko doslej. Namestite se udobno, saj se vam ni treba sklanjati naprej, in dovolite, da mehka masažna blazinica nežno spodbuja pretok mleka.
Poglej vse prednosti
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Znamka št 1 po priporočilu mam po vsem svetu1

Mleko za dojenčka in udobje za mamico

  • Natural

  • Vključuje 3 posodice za shran. mleka

Edinstvena zasnova za udobnejši položaj pri dojenju

Edinstvena zasnova za udobnejši položaj pri dojenju

Prsna črpalka ima edinstveno zasnovo, ki omogoča pretok mleka neposredno iz vaših prsi v stekleničko, tudi kadar sedite vzravnano. Tako lahko med črpanjem sedite udobneje, saj se vam ni treba sklanjati naprej, da bi vaše mleko steklo v stekleničko. Če udobno sedite in ste sproščeni, bo mleko med črpanjem lažje teklo.

Mehka masažna blazinica toplega občutka

Mehka masažna blazinica toplega občutka

Naša masažna blazinica ima novo mehko žametno teksturo, ki poskrbi za topel občutek na koži in tako nežno spodbuja pretok mleka. Blazinica nežno posnema dojenčkovo sesanje in pomaga pri iztiskanju mleka.

Vključuje 3 vsestranske posodice za shranjevanje mleka

Vključuje 3 vsestranske posodice za shranjevanje mleka

V isto posodico mleko iztisnite, ga v njej shranite in nahranite svojega dojenčka. Idealno za shranjevanje v hladilniku ali zamrzovalniku

Tehnične specifikacije

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Ocene

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4.7

od 5

7

Ocene

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

4
2
1

18/10/2019

Magyarország

Magyarország

Megfelelő

Könnyen használható! Bárhol, bármikor tudom használni, kis helyet foglal, így könnyebben magammal tudom vinni

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCF330/12 Comfort Manual breast pump

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCF330/12 Comfort Manual breast pump

22/06/2019

România

România

Un produs ergonomic creat special pentru proaspetele mămici, practic și util!

Pompa manuala de la Philips Avent, prin designul și forma sa ergonomica ușurează munca oricărei mămici. Se atașează ușor, nu doare, accesoriile bine gândite (capacul pt cupa, mamelonul din silicon cu "striații" care stimulează lactația, mânerul care se pliază ușor datorita formei).

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCF330/12 Pompa manuală pentru sân Confort

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCF330/12 Pompa manuală pentru sân Confort

14/06/2019

România

România

Produs de calitate superioară

Acest produs m-a ajutat enorm în perioada cea mai frumoasă dar și dificilă din viaţă. Este un produs de calitate, ușor de folosit și foarte eficient. Este singura pompă care îndr-adevăr realizează ceea ce promite. Recomand cu mare drag!

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCF330/12 Pompa manuală pentru sân Confort

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCF330/12 Pompa manuală pentru sân Confort

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