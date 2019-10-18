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Izdelek ni več na voljo
Natural
Vključuje 3 posodice za shran. mleka
Prsna črpalka ima edinstveno zasnovo, ki omogoča pretok mleka neposredno iz vaših prsi v stekleničko, tudi kadar sedite vzravnano. Tako lahko med črpanjem sedite udobneje, saj se vam ni treba sklanjati naprej, da bi vaše mleko steklo v stekleničko. Če udobno sedite in ste sproščeni, bo mleko med črpanjem lažje teklo.
Naša masažna blazinica ima novo mehko žametno teksturo, ki poskrbi za topel občutek na koži in tako nežno spodbuja pretok mleka. Blazinica nežno posnema dojenčkovo sesanje in pomaga pri iztiskanju mleka.
V isto posodico mleko iztisnite, ga v njej shranite in nahranite svojega dojenčka. Idealno za shranjevanje v hladilniku ali zamrzovalniku
4.7
od 5
7
Ocene
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
KAnita
18/10/2019
Magyarország
Megfelelő
Könnyen használható! Bárhol, bármikor tudom használni, kis helyet foglal, így könnyebben magammal tudom vinni
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCF330/12 Comfort Manual breast pump
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCF330/12 Comfort Manual breast pump
RoxanaIosub
22/06/2019
România
Un produs ergonomic creat special pentru proaspetele mămici, practic și util!
Pompa manuala de la Philips Avent, prin designul și forma sa ergonomica ușurează munca oricărei mămici. Se atașează ușor, nu doare, accesoriile bine gândite (capacul pt cupa, mamelonul din silicon cu "striații" care stimulează lactația, mânerul care se pliază ușor datorita formei).
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCF330/12 Pompa manuală pentru sân Confort
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCF330/12 Pompa manuală pentru sân Confort
AnaCucu
14/06/2019
România
Produs de calitate superioară
Acest produs m-a ajutat enorm în perioada cea mai frumoasă dar și dificilă din viaţă. Este un produs de calitate, ușor de folosit și foarte eficient. Este singura pompă care îndr-adevăr realizează ceea ce promite. Recomand cu mare drag!
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCF330/12 Pompa manuală pentru sân Confort
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCF330/12 Pompa manuală pentru sân Confort
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Brez bisfenola A, v skladu z uredbo EU 10/2011