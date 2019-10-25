Izdelek ni več na voljo
Izdelana za udobje
Če ste pod pritiskom ali če se vam mudi, to lahko oteži izločanje mleka in vpliva na njegovo nastajanje. Naša črpalka Philips Avent SCF312/01 je zasnovana tako, da vam med iztiskanjem mleka zagotavlja čim večje udobje.
Vključuje 125 ml stekleničko
Samo električne prsne črpalke Philips Avent imajo edinstveno pomnilniško funkcijo, ki si zapomni in nadaljuje z vašim osebnim ritmom črpanja za največje udobje
Nežni vakuum Philips Avent črpalke posnema malčkov vzorec sesanja za udobno učinkovitost
Edinstvena aktivna masažna blazinica spodbuja naraven pretok
4.7
od 5
7
Ocene
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Lidi
25/10/2019
Magyarország
Könnyű, gyors használat.
Egy pici baba mellett sokszor elengedhetetlen a gyorsaság! Ez a termék megkönnyítette az életem.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCF312/01 Elektromos mellszívó
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCF312/01 Elektromos mellszívó
Ana28
21/06/2019
România
Un produs exceptional
Am folosit acesta pompa cu mare usurinta, este foarte practica fiindca este electronica. Mi-a usurat munca si nu am avut nicio problema cu ea.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCF312/01 Pompă electronică simplă pentru sân
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCF312/01 Pompă electronică simplă pentru sân
Claudia03
14/06/2019
România
Un produs excelent
Recomand cu mare incrdere aceasta pompa. Este eficienta, usor de folosit si foarte practica. Recenzie in cadrul campaniei Philips Avent
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCF312/01 Pompă electronică simplă pentru sân
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCF312/01 Pompă electronică simplă pentru sân