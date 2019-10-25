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Izdelek ni več na voljo

Philips AventEnojna elektronska prsna črpalka

SCF312/01

4.7

| (7) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%

Izdelana za udobje

Če ste pod pritiskom ali če se vam mudi, to lahko oteži izločanje mleka in vpliva na njegovo nastajanje. Naša črpalka Philips Avent SCF312/01 je zasnovana tako, da vam med iztiskanjem mleka zagotavlja čim večje udobje.

Poglej vse prednosti

Optimalno udobna prsna črpalka z masažnimi blazinicami

Izdelana za udobje

  • Vključuje 125 ml stekleničko

Zapomni si vaš osebni ritem

Zapomni si vaš osebni ritem

Samo električne prsne črpalke Philips Avent imajo edinstveno pomnilniško funkcijo, ki si zapomni in nadaljuje z vašim osebnim ritmom črpanja za največje udobje

Nežno do učinkovitih rezultatov

Nežno do učinkovitih rezultatov

Nežni vakuum Philips Avent črpalke posnema malčkov vzorec sesanja za udobno učinkovitost

Patentirana mehka 5-listna masažna blazinica

Patentirana mehka 5-listna masažna blazinica

Edinstvena aktivna masažna blazinica spodbuja naraven pretok

Tehnične specifikacije

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Ocene

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4.7

od 5

7

Ocene

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

4
2
1

25/10/2019

Magyarország

Magyarország

Könnyű, gyors használat.

Egy pici baba mellett sokszor elengedhetetlen a gyorsaság! Ez a termék megkönnyítette az életem.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCF312/01 Elektromos mellszívó

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCF312/01 Elektromos mellszívó

21/06/2019

România

România

Un produs exceptional

Am folosit acesta pompa cu mare usurinta, este foarte practica fiindca este electronica. Mi-a usurat munca si nu am avut nicio problema cu ea.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCF312/01 Pompă electronică simplă pentru sân

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCF312/01 Pompă electronică simplă pentru sân

14/06/2019

România

România

Un produs excelent

Recomand cu mare incrdere aceasta pompa. Este eficienta, usor de folosit si foarte practica. Recenzie in cadrul campaniei Philips Avent

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCF312/01 Pompă electronică simplă pentru sân

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCF312/01 Pompă electronică simplă pentru sân

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