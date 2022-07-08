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Izdelek ni več na voljo
Komplet za na pot
Vakuum za nežno sesanje prsne črpalke Philips Avent posnema naravno dojenčkovo sesanje in tako iztisne več mleka kot električna prsna črpalka v bolnišnici*
Edinstvena aktivna masažna blazinica spodbuja naraven pretok
Življenje si olajšajte tako, da mleko iztisnete neposredno v eno od številnih stekleničk in posodic Philips Avent za shranjevanje v hladilniku ali zamrzovalniku
4.6
od 5
24
Ocene
95%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Sara321
08/07/2022
Slovenija
Lahka uporaba
Lahka za uporabo. Vsi deli se lahko operejo prekuhajo. Na črpalko pašejo vse aventove flaške.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCF310/20 Ročna prsna črpalka
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCF310/20 Ročna prsna črpalka
Mary0917
13/02/2022
Magyarország
Tartós és minőségi termék
Elégedett vagyok a termékkel, két gyermekem születése után is ugyanolyan hatékonysággal tudtam használni. Könnyen tisztítható, kis helyen elfér, ezért utazáskor is praktikus.
Prednosti
Jó minőség, könnyű használat
Slabosti
-
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCF310/20 Kézi mellszívó készülék
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCF310/20 Kézi mellszívó készülék
Geo84
05/04/2021
România
Multumita
Sunt foarte multumita de acest produs,este ușor de folosit m-a ajuta în alăptarea bebelușului,îl recomand cu drag.Raport preț calitate multumita
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCF310/20 Pompă manuală pentru sân
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCF310/20 Pompă manuală pentru sân
Na podlagi spletne ankete o zadovoljstvu, izvedene po vsem svetu z 10.109 uporabniki blagovnih znamk in izdelkov za nego matere in otroka v letu 2023.
Klinično dokazano iztisne večjo količino mleka v 20 minutah kot dvojna prsna črpalka v bolnišnici pri uporabi za sekvenčno iztiskanje pri materah nedonošenčkov.