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  • Prsna črpalka, narejena za udobje
  • Prsna črpalka, narejena za udobje
  • Prsna črpalka, narejena za udobje
  • Prsna črpalka, narejena za udobje
  • Prsna črpalka, narejena za udobje

Izdelek ni več na voljo

Philips AventRočna prsna črpalka

SCF310/13

4.6
| (24) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 95%
Prsna črpalka, narejena za udobje
Če ste pod pritiskom ali če se vam mudi, imate lahko težave pri odvajanju mleka. Prsna črpalka Philips Avent SCF310/13 je zasnovana za večje udobje pri črpanju mleka.
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Znamka št 1 po priporočilu mam po vsem svetu1

Edinstvena aktivna masažna blazinica za optimalno udobje

Prsna črpalka, narejena za udobje

  • Komplet za na pot

Klinično dokazani rezultati*

Klinično dokazani rezultati*

Vakuum za nežno sesanje prsne črpalke Philips Avent posnema naravno dojenčkovo sesanje in tako iztisne več mleka kot električna prsna črpalka v bolnišnici*

Patentirana mehka 5-listna masažna blazinica

Patentirana mehka 5-listna masažna blazinica

Edinstvena aktivna masažna blazinica spodbuja naraven pretok

Edinstven sistem za enostavno shranjevanje mleka

Edinstven sistem za enostavno shranjevanje mleka

Življenje si olajšajte tako, da mleko iztisnete neposredno v eno od številnih stekleničk in posodic Philips Avent za shranjevanje v hladilniku ali zamrzovalniku

Tehnične specifikacije

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Ocene

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4.6

od 5

24

Ocene

95%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

2
1

08/07/2022

Slovenija

Slovenija

Lahka uporaba

Lahka za uporabo. Vsi deli se lahko operejo prekuhajo. Na črpalko pašejo vse aventove flaške.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCF310/20 Ročna prsna črpalka

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCF310/20 Ročna prsna črpalka

13/02/2022

Magyarország

Magyarország

Tartós és minőségi termék

Elégedett vagyok a termékkel, két gyermekem születése után is ugyanolyan hatékonysággal tudtam használni. Könnyen tisztítható, kis helyen elfér, ezért utazáskor is praktikus.

Prednosti

Jó minőség, könnyű használat

Slabosti

-

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCF310/20 Kézi mellszívó készülék

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCF310/20 Kézi mellszívó készülék

05/04/2021

România

România

Multumita

Sunt foarte multumita de acest produs,este ușor de folosit m-a ajuta în alăptarea bebelușului,îl recomand cu drag.Raport preț calitate multumita

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCF310/20 Pompă manuală pentru sân

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCF310/20 Pompă manuală pentru sân

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  1. Na podlagi spletne ankete o zadovoljstvu, izvedene po vsem svetu z 10.109 uporabniki blagovnih znamk in izdelkov za nego matere in otroka v letu 2023. 

  1. Klinično dokazano iztisne večjo količino mleka v 20 minutah kot dvojna prsna črpalka v bolnišnici pri uporabi za sekvenčno iztiskanje pri materah nedonošenčkov.