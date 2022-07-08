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Izdelek ni več na voljo

Philips AventRočna prsna črpalka

SCF310/12

4.6

| (24) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 95%

Izdelana za udobje

Če ste pod pritiskom ali če se vam mudi, imate lahko težave pri odvajanju mleka, kar lahko vpliva na njegovo nastajanje. Prsna črpalka Philips Avent SCF310/12 je zasnovana za večje udobje pri črpanju mleka.

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blagovna znamka, ki jo priporočajo mame po vsem svetu1

Optimalno udobna prsna črpalka z masažnimi blazinicami

Izdelana za udobje

  • s posodicami za shranjevanje mleka

Patentirana mehka 5-listna masažna blazinica

Patentirana mehka 5-listna masažna blazinica

Edinstvena aktivna masažna blazinica spodbuja naraven pretok

Enostavno ročno delovanje

Ročna prsna črpalka je idealna za občasno črpanje mleka in primerna za vse, ki cenijo kompaktnost. Lahko jo enostavno upravljate z eno roko.

Tehnične specifikacije

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Deli in pribor

Ocene

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4.6

od 5

24

Ocene

95%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

2
1

08/07/2022

Slovenija

Slovenija

Lahka uporaba

Lahka za uporabo. Vsi deli se lahko operejo prekuhajo. Na črpalko pašejo vse aventove flaške.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCF310/20 Ročna prsna črpalka

Datum uporabe 2022-03-08

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCF310/20 Ročna prsna črpalka

Datum uporabe 2022-03-08

13/02/2022

Magyarország

Magyarország

Tartós és minőségi termék

Elégedett vagyok a termékkel, két gyermekem születése után is ugyanolyan hatékonysággal tudtam használni. Könnyen tisztítható, kis helyen elfér, ezért utazáskor is praktikus.

Prednosti

Jó minőség, könnyű használat

Slabosti

-

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCF310/20 Kézi mellszívó készülék

Datum uporabe 2020-02-13

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCF310/20 Kézi mellszívó készülék

Datum uporabe 2020-02-13

05/04/2021

România

România

Multumita

Sunt foarte multumita de acest produs,este ușor de folosit m-a ajuta în alăptarea bebelușului,îl recomand cu drag.Raport preț calitate multumita

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCF310/20 Pompă manuală pentru sân

Datum uporabe 2020-10-05

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCF310/20 Pompă manuală pentru sân

Datum uporabe 2020-10-05

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  1. Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023. 

  1. Klinično dokazano iztisne večjo količino mleka v 20 minutah kot dvojna prsna črpalka v bolnišnici pri uporabi za sekvenčno iztiskanje pri materah nedonošenčkov.