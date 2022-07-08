Izdelek ni več na voljo
Izdelana za udobje
Če ste pod pritiskom ali če se vam mudi, imate lahko težave pri odvajanju mleka, kar lahko vpliva na njegovo nastajanje. Prsna črpalka Philips Avent SCF310/12 je zasnovana za večje udobje pri črpanju mleka.
s posodicami za shranjevanje mleka
Edinstvena aktivna masažna blazinica spodbuja naraven pretok
Ročna prsna črpalka je idealna za občasno črpanje mleka in primerna za vse, ki cenijo kompaktnost. Lahko jo enostavno upravljate z eno roko.
4.6
od 5
24
Ocene
95%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Sara321
08/07/2022
Slovenija
Lahka uporaba
Lahka za uporabo. Vsi deli se lahko operejo prekuhajo. Na črpalko pašejo vse aventove flaške.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCF310/20 Ročna prsna črpalka
Datum uporabe 2022-03-08
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCF310/20 Ročna prsna črpalka
Datum uporabe 2022-03-08
Mary0917
13/02/2022
Magyarország
Tartós és minőségi termék
Elégedett vagyok a termékkel, két gyermekem születése után is ugyanolyan hatékonysággal tudtam használni. Könnyen tisztítható, kis helyen elfér, ezért utazáskor is praktikus.
Prednosti
Jó minőség, könnyű használat
Slabosti
-
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCF310/20 Kézi mellszívó készülék
Datum uporabe 2020-02-13
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCF310/20 Kézi mellszívó készülék
Datum uporabe 2020-02-13
Geo84
05/04/2021
România
Multumita
Sunt foarte multumita de acest produs,este ușor de folosit m-a ajuta în alăptarea bebelușului,îl recomand cu drag.Raport preț calitate multumita
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCF310/20 Pompă manuală pentru sân
Datum uporabe 2020-10-05
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCF310/20 Pompă manuală pentru sân
Datum uporabe 2020-10-05
Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023.
Klinično dokazano iztisne večjo količino mleka v 20 minutah kot dvojna prsna črpalka v bolnišnici pri uporabi za sekvenčno iztiskanje pri materah nedonošenčkov.