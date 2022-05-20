2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
Vključuje 125 ml stekleničko
Pet mehkih masažnih blazinic prsne črpalke Philips Avent v obliki cvetnih listov se med črpanjem nežno upogiba navznoter in navzven ter z vakuumom posnema dojenčkovo sesanje.
Vakuum za nežno sesanje posnema dojenčkovo sesanje in tako omogoča stalen pretok mleka, ki potrebuje manj črpanja.
Patentirane masažne blazinice prsne črpalke Philips Avent se upogibajo navznoter in navzven ter tako posnemajo dojenčkovo sesanje in pomagajo pri stimulaciji hitrega in naravnega pretoka mleka.
4.4
od 5
7
Ocene
86%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Tanja5
20/05/2022
Srbija
Za sve mama spas
Pumpica je sjajna, praktična a čašice savršeno čuvaju mlekce
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCF300/20 Ručna pumpica za grudi
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCF300/20 Ručna pumpica za grudi
Vishenka
31/10/2019
Україна
Это прекрасный продукт обладает хорошими функциями
Хороший молокоотсос , очень удобный в и использовании , легко разбирается , чтобы помыть его после использования , компактный для того чтобы взять в поездку не занимает много места . Рекомендую очень хороший !
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCF300/20 Ручний молоковідсмоктувач
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCF300/20 Ручний молоковідсмоктувач
Dobi
17/08/2019
България
Страхотна е
Имам помпата от 8 години, когато се роди голямата ми дъщеря, а сега я използвам и с малката! Страхотна е! Препоръчвам я, покупката си заслужава всеки лев
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCF300/20 Ръчна помпа за кърма
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCF300/20 Ръчна помпа за кърма
Brez bisfenola A, v skladu z uredbo EU 10/2011
Klinično dokazano iztisne večjo količino mleka v 20 minutah kot dvojna prsna črpalka v bolnišnici pri uporabi za sekvenčno iztiskanje pri materah nedonošenčkov.