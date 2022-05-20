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Izdelek ni več na voljo

Philips AventRočna prsna črpalka

SCF300/20

4.4
| (7) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 86%
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Edinstvena ročna prsna črpalka Philips Avent SCF300/20, ki ne vsebuje bisfenola A, je izjemno učinkovita, saj klinično dokazano iztisne več mleka kot bolnišnična električna črpalka*.
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Prsna črpalka po navdihu narave

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  • Vključuje 125 ml stekleničko

Patentirana masažna blazinica

Patentirana masažna blazinica

Pet mehkih masažnih blazinic prsne črpalke Philips Avent v obliki cvetnih listov se med črpanjem nežno upogiba navznoter in navzven ter z vakuumom posnema dojenčkovo sesanje.

Nežni vakuum posnema dojenčkovo sesanje in tako omogoča stalen pretok mleka

Vakuum za nežno sesanje posnema dojenčkovo sesanje in tako omogoča stalen pretok mleka, ki potrebuje manj črpanja.

Nežne masažne blazinice za vzpodbujanje naravnega izčrpavanja

Nežne masažne blazinice za vzpodbujanje naravnega izčrpavanja

Patentirane masažne blazinice prsne črpalke Philips Avent se upogibajo navznoter in navzven ter tako posnemajo dojenčkovo sesanje in pomagajo pri stimulaciji hitrega in naravnega pretoka mleka.

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Ocene

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4.4

od 5

7

Ocene

86%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

4
3
2

20/05/2022

Srbija

Srbija

Za sve mama spas

Pumpica je sjajna, praktična a čašice savršeno čuvaju mlekce

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCF300/20 Ručna pumpica za grudi

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCF300/20 Ručna pumpica za grudi

31/10/2019

Україна

Україна

Это прекрасный продукт обладает хорошими функциями

Хороший молокоотсос , очень удобный в и использовании , легко разбирается , чтобы помыть его после использования , компактный для того чтобы взять в поездку не занимает много места . Рекомендую очень хороший !

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCF300/20 Ручний молоковідсмоктувач

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCF300/20 Ручний молоковідсмоктувач

17/08/2019

България

България

Страхотна е

Имам помпата от 8 години, когато се роди голямата ми дъщеря, а сега я използвам и с малката! Страхотна е! Препоръчвам я, покупката си заслужава всеки лев

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCF300/20 Ръчна помпа за кърма

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCF300/20 Ръчна помпа за кърма

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Omejitve odgovornosti

  1. Brez bisfenola A, v skladu z uredbo EU 10/2011

  2. Klinično dokazano iztisne večjo količino mleka v 20 minutah kot dvojna prsna črpalka v bolnišnici pri uporabi za sekvenčno iztiskanje pri materah nedonošenčkov.