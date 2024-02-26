2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
220–240 V
Sterilizator je oblikovan tako, da zavzame malo prostora v kuhinji in obenem drži šest stekleničk ali dve prsni črpalki Philips Avent. Če želite pomiti manjše predmete, kot so dude in cuclji, lahko dve košari v sterilizatorju spnete in predmete pomijete v pomivalnem stroju.
Ko je postopek sterilizacije končan, ostane vsebina znotraj električnega sterilizatorja Philips Avent, če ne odprete pokrova, sterilna do 6 ur.
Z električnim sterilizatorjem Philips Avent lahko opravite sterilizacijo vsebine v samo 8 minutah
5.0
od 5
7
Ocene
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Mesty
26/02/2024
Magyarország
Del promocije
Preverjen kupec
Gyorsan, alaposan sterilizál
Nagyon egyszerű a használata, gyorsan, és alaposan sterilizál, és tisztítani is viszonylag könnyű.
Prednosti
gyors, alapos, egyszerű
Slabosti
maradék vizet nehéz belőle kiönteni
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCF274/34 Elektromos gőzölős sterilizáló
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCF274/34 Elektromos gőzölős sterilizáló
Macóka
26/09/2019
Magyarország
Nagyon jó termék
Gyorsan steril cumisüvegek.Szép kivitelezés a terméknek.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCF274/34 Elektromos gőzölős sterilizáló
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCF274/34 Elektromos gőzölős sterilizáló
Niki22
27/01/2019
Magyarország
Hasznos társ nekem és kisbabámnak :)
Nagy segítségemre van a mindennapok során több mint 5 hónapja. Gyors, alapos. Könnyű tisztán tartani. Nagyon hatékony.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Express SCF274/26 Elektromos gőzölős sterilizáló
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Express SCF274/26 Elektromos gőzölős sterilizáló
Na osnovi ankete o zadovoljstvu za leto 2023, v kateri je po vsem svetu sodelovalo 10.109 uporabnic znamk in izdelkov za nego matere in otroka.