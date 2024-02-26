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  • Sterilizira 6 stekleničk v 8 minutah
  • Sterilizira 6 stekleničk v 8 minutah
  • Sterilizira 6 stekleničk v 8 minutah
  • Sterilizira 6 stekleničk v 8 minutah
  • Sterilizira 6 stekleničk v 8 minutah
  • Sterilizira 6 stekleničk v 8 minutah

Izdelek ni več na voljo

Philips AventElektrični parni sterilizator

SCF274/34

5
| (7) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%
Sterilizira 6 stekleničk v 8 minutah
Vsebina sterilna do 6 ur
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znamka po priporočilu mater z vsega sveta1

Hitra in preprosta uporaba

Sterilizira 6 stekleničk v 8 minutah

  • 220–240 V

Drži do šest stekleničk Philips Avent

Drži do šest stekleničk Philips Avent

Sterilizator je oblikovan tako, da zavzame malo prostora v kuhinji in obenem drži šest stekleničk ali dve prsni črpalki Philips Avent. Če želite pomiti manjše predmete, kot so dude in cuclji, lahko dve košari v sterilizatorju spnete in predmete pomijete v pomivalnem stroju.

Neodprta vsebina ostane sterilna do 6 ur.

Neodprta vsebina ostane sterilna do 6 ur.

Ko je postopek sterilizacije končan, ostane vsebina znotraj električnega sterilizatorja Philips Avent, če ne odprete pokrova, sterilna do 6 ur.

Vsebina je sterilna in pripravljena za uporabo v približno 8 minutah.

Vsebina je sterilna in pripravljena za uporabo v približno 8 minutah.

Z električnim sterilizatorjem Philips Avent lahko opravite sterilizacijo vsebine v samo 8 minutah

Tehnične specifikacije

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Ocene

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5.0

od 5

7

Ocene

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

4
3
2
1

26/02/2024

Magyarország

Magyarország

Preverjen kupec

Gyorsan, alaposan sterilizál

Nagyon egyszerű a használata, gyorsan, és alaposan sterilizál, és tisztítani is viszonylag könnyű.

Prednosti

gyors, alapos, egyszerű

Slabosti

maradék vizet nehéz belőle kiönteni

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCF274/34 Elektromos gőzölős sterilizáló

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCF274/34 Elektromos gőzölős sterilizáló

26/09/2019

Magyarország

Magyarország

Nagyon jó termék

Gyorsan steril cumisüvegek.Szép kivitelezés a terméknek.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCF274/34 Elektromos gőzölős sterilizáló

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCF274/34 Elektromos gőzölős sterilizáló

27/01/2019

Magyarország

Magyarország

Hasznos társ nekem és kisbabámnak :)

Nagy segítségemre van a mindennapok során több mint 5 hónapja. Gyors, alapos. Könnyű tisztán tartani. Nagyon hatékony.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Express SCF274/26 Elektromos gőzölős sterilizáló

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Express SCF274/26 Elektromos gőzölős sterilizáló

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