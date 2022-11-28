IzdelkiPodpora

Prejmi 10% popusta

Philips spletna trgovina

2 leti garancije

Vse serije

  • Zdravo kuhanje v pari, enostavno mešanje
  • Zdravo kuhanje v pari, enostavno mešanje
  • Zdravo kuhanje v pari, enostavno mešanje
  • Zdravo kuhanje v pari, enostavno mešanje
  • Zdravo kuhanje v pari, enostavno mešanje
  • Zdravo kuhanje v pari, enostavno mešanje
  • Zdravo kuhanje v pari, enostavno mešanje
  • Zdravo kuhanje v pari, enostavno mešanje
  • Zdravo kuhanje v pari, enostavno mešanje
  • Zdravo kuhanje v pari, enostavno mešanje
  • Zdravo kuhanje v pari, enostavno mešanje
  • Zdravo kuhanje v pari, enostavno mešanje
  • Zdravo kuhanje v pari, enostavno mešanje
  • Zdravo kuhanje v pari, enostavno mešanje
  • Zdravo kuhanje v pari, enostavno mešanje
  • Zdravo kuhanje v pari, enostavno mešanje
  • Zdravo kuhanje v pari, enostavno mešanje
  • Zdravo kuhanje v pari, enostavno mešanje
  • Zdravo kuhanje v pari, enostavno mešanje
  • Zdravo kuhanje v pari, enostavno mešanje
  • Zdravo kuhanje v pari, enostavno mešanje
  • Zdravo kuhanje v pari, enostavno mešanje

AdvancedSoparnik in mešalnik 2-in-1

SCF870/22

4.8
| (336) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 97%
Zdravo kuhanje v pari, enostavno mešanje
S Philipsovim soparnikom in mešalnikom 2-v-1 lahko enostavno pripravite zdravo domačo hrano za svojega malčka. Najprej v pari skuhajte sadje, zelenjavo, ribe ali meso, nato snemite posodo, jo obrnite in zmešajte vsebino; tako vam hrane ne bo treba prenašati.
Poglej vse prednosti
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

znamka, ki jo priporočajo matere z vsega sveta1

Aparati za pripravo zdrave otroške hrane – za hranljive otroške obroke

Zdravo kuhanje v pari, enostavno mešanje

  • Zdravo kuhanje v pari

  • Kuhajte v pari in mešajte v eni posodi

  • Enostavna uporaba in čiščenje

  • Nasveti za navajanje na gosto hrano

Edinstveni način kuhanja v pari za zdrave obroke

Edinstveni način kuhanja v pari za zdrave obroke

S paro lahko skuhamo zdrave obroke. Naša edinstvena tehnologija omogoča kroženje pare navzgor, zato so vse sestavine enakomerno skuhane in niso prekuhane. To ohranja okus in teksturo hrane ter tekočin iz sestavin.

Od kuhanja v pari do mešanja – vse v eni priročni posodi

Od kuhanja v pari do mešanja – vse v eni priročni posodi

Ena sama posoda vam nudi vse, kar potrebujete za pripravo hranljive otroške hrane. Ko sestavine skuhate v pari, morate posodo samo še obrniti, da se zaskoči, in nato lahko vsebino zmešate do želene gostote.

Od pasirane hrane do hrane v kosih – za vse korake privajanja

Od pasirane hrane do hrane v kosih – za vse korake privajanja

Aparat za pripravo raznolike zdrave otroške hrane 2-v-1 je z vami na vsakem koraku privajanja in hranjenja, od posebej fino zmešanega sadja in zelenjave do kombiniranja sestavin in nato še pripravljanja hrane z večjimi kosi.

Tehnične specifikacije

Dobi podporo za ta izdelek

Poiščite pogosta vprašanja, uporabniške priročnike, varnostne informacije in nasvete

Poiščite nadomestne dele ali dodatno opremo

Deli in dodatna oprema

Deli in pribor

Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

4.8

od 5

336

Ocene

97%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

28/11/2022

Slovenija

Slovenija

Izdelek je zelo priročen in enostaven za uporabo.

Izdelek mi je zelo všeč, uporaba je hitra in enostavna, tudi enostavno se ga da očistiti.

Prednosti

Enostavna uporaba, ne zavzame veliko prostora

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Advanced SCF870/22 Soparnik in mešalnik 2-in-1

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Advanced SCF870/22 Soparnik in mešalnik 2-in-1

28/11/2022

Slovenija

Slovenija

Hitro pripravljeni obroki

Pri prvem otroku ga nisem imela, pri drugem pa. Glede na to, da se je dolgo uvajal v gh zaradi motenj hranjenja in da je bila starostna razlika med otrokoma majhna, je aparat za pripravo hrane precej olajšal pripravo obrokov in čiščenje, saj se vse naredi v eni posodi: kuhanje na sopari, miksanje. Obroki so mi vzeli malo časa, pa tudi posode ni bilo veliko.

Prednosti

Vse funkcije.

Slabosti

/

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Advanced SCF870/22 Soparnik in mešalnik 2-in-1

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Advanced SCF870/22 Soparnik in mešalnik 2-in-1

27/11/2022

Slovenija

Slovenija

Super in enostaven

Všeč mi je,ker hrano fino popari, obdržiš vsr vitamine in na koncu samo obrneš in zmiksaš hrano. Zelo nam pride prav sedaj pri uvajanju hrane.

Prednosti

Super in prihraniš na posodi in času.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Advanced SCF870/22 Soparnik in mešalnik 2-in-1

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Advanced SCF870/22 Soparnik in mešalnik 2-in-1

Prijavite se na novičke Philips in med prvimi odkrijte ekskluzivne ponudbe

  • Posebne ponudbe
  • Prvi dostopajte do ugodnosti
  • Nasveti in triki

Želim prejemati promocijska sporočila – na podlagi svojih nastavitev in vedenja – o Philips izdelkih, storitvah, dogodkih in promocijah. Od prejemanja se lahko kadarkoli odjavim!

  • Posebne ponudbe
  • Prvi dostopajte do ugodnosti
  • Nasveti in triki
Omejitve odgovornosti

  1. Na osnovi ankete o zadovoljstvu za leto 2024, v kateri je po vsem svetu sodelovalo 8.139 uporabnic znamk in izdelkov za nego matere in otroka. 