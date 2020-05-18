Izdelek ni več na voljo
Prava velikost, popolno udobje
Mehka masažna blazinica ima širši lijak, ki je zasnovan posebej za matere z večjimi bradavicami. Uporabljate jo lahko s prsnimi črpalkami Philips Avent Comfort. S pomočjo spodnjih slik presodite, ali potrebujete večjo blazinico za prsno črpalko.
Za vse udobne prsne črpalke
Preverite, ali potrebujete veliko blazinico za prsno črpalko. To storite tako, da preverite, ali lahko bradavico udobno namestite v lijak blazinice. Če se bradavica dotika ali drgne ob stene lijaka blazinice, izberite veliko blazinico za prsno črpalko, da zagotovite udobnejše iztiskanje mleka.
Če je bradavica udobno nameščena v lijak blazinice, uporabljate masažno blazinico prave velikosti.
Če se bradavica dotika ali drgne ob stene lijaka blazinice, izberite veliko blazinico za prsno črpalko, da zagotovite udobnejše iztiskanje mleka.
5.0
od 5
6
Ocene
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Petra P.
18/05/2020
Česká republika
Doporučuji
Náhradní vložka k odsávačce, vhodná na velká prsa. Komfortní, měkká.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCF167/01 Velká masážní vložka
Datum uporabe 2019-05-18
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCF167/01 Velká masážní vložka
Datum uporabe 2019-05-18
Mici
05/08/2019
Magyarország
Kiváló
Szeretem Szépen rásimul a mellbimbora. Kényelmes. Nem fájdalmas vele a fejés
Ta ocena je bila podana za SCF167/01 Nagy méretű masszázspárna
Ta ocena je bila podana za SCF167/01 Nagy méretű masszázspárna
dani1909
22/12/2016
България
Доволна съм, при положение, че съм изпробвала и други подобни продукти!
Удобна, лесна за употреба и на 98% ефективна (що се отнася до човешкият организъм нищо не може да е на 100%)
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCF167/01 Голяма масажна възглавница
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCF167/01 Голяма масажна възглавница
Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023.