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  • Fotografija s čustveno ugodnostjo
  • Posnetek z enim izdelkom
  • Glavna fotografija izdelka v uporabi
  • Fotografija podrobnosti izdelka
  • Fotografija podrobnosti izdelka
  • Fotografija podrobnosti izdelka
  • Fotografija podrobnosti izdelka
  • Fotografija podrobnosti izdelka
  • Fotografija nadomestnega izdelka
  • Fotografija s čustveno ugodnostjo
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Izdelek ni več na voljo

Philips AventVelika masažna blazinica

SCF167/01

5

| (6) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%

Prava velikost, popolno udobje

Mehka masažna blazinica ima širši lijak, ki je zasnovan posebej za matere z večjimi bradavicami. Uporabljate jo lahko s prsnimi črpalkami Philips Avent Comfort. S pomočjo spodnjih slik presodite, ali potrebujete večjo blazinico za prsno črpalko.

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blagovna znamka, ki jo priporočajo mame po vsem svetu1

Prsna črpalka s širšim lijakom

Prava velikost, popolno udobje

  • Za vse udobne prsne črpalke

Širši lijak za udobno prileganje

Širši lijak za udobno prileganje

Preverite, ali potrebujete veliko blazinico za prsno črpalko. To storite tako, da preverite, ali lahko bradavico udobno namestite v lijak blazinice. Če se bradavica dotika ali drgne ob stene lijaka blazinice, izberite veliko blazinico za prsno črpalko, da zagotovite udobnejše iztiskanje mleka.

Pravilno prileganje: bradavica je udobno nameščena v lijak blazinice

Pravilno prileganje: bradavica je udobno nameščena v lijak blazinice

Če je bradavica udobno nameščena v lijak blazinice, uporabljate masažno blazinico prave velikosti.

Izberite večjo blazinico: bradavica se dotika sten lijaka

Izberite večjo blazinico: bradavica se dotika sten lijaka

Če se bradavica dotika ali drgne ob stene lijaka blazinice, izberite veliko blazinico za prsno črpalko, da zagotovite udobnejše iztiskanje mleka.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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5.0

od 5

6

Ocene

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

4
3
2
1

18/05/2020

Česká republika

Česká republika

Doporučuji

Náhradní vložka k odsávačce, vhodná na velká prsa. Komfortní, měkká.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCF167/01 Velká masážní vložka

Datum uporabe 2019-05-18

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCF167/01 Velká masážní vložka

Datum uporabe 2019-05-18

05/08/2019

Magyarország

Magyarország

Kiváló

Szeretem Szépen rásimul a mellbimbora. Kényelmes. Nem fájdalmas vele a fejés

Ta ocena je bila podana za SCF167/01 Nagy méretű masszázspárna

Ta ocena je bila podana za SCF167/01 Nagy méretű masszázspárna

22/12/2016

България

България

Доволна съм, при положение, че съм изпробвала и други подобни продукти!

Удобна, лесна за употреба и на 98% ефективна (що се отнася до човешкият организъм нищо не може да е на 100%)

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCF167/01 Голяма масажна възглавница

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCF167/01 Голяма масажна възглавница

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  1. Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023. 