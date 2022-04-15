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Shaver series 9000 Električni brivnik za mokro in suho britje
Izdelek ni več na voljo
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S9031/12
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Izjava o skladnosti EU - English (US)
Nastavljivi oblikovalnik brade RQ111
Shaver Torbica
Shaver series 9000Spodnji del brivne enote
Napajalnik
ShaversTelo krtače
Nastavljivi glavnik za brado, 1–5 mm
Shavers Univerzalno stojalo
Držalo brivne glave
ShaverNatančni prirezovalnik
Napajalnik HQ8505
Zaščitni pokrov
ShaversŠčetka za čiščenje
SH91Nadomestne brivne glave
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