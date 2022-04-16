Prejmi 10% popusta
Philips spletna trgovina
Podaljšana garancija
Brivniki za obraz
Vse serije
Shaver series 9000 SensoTouch električni brivnik za mokro in suho britje
Izdelek ni več na voljo
Podpora
RQ1260/21
Pojdi v trgovino
Registrirajte svoj produkt
Registrirajte izdelek v 90 dneh od dneva nakupa in pridobite podaljšano garancijo (morda veljajo pogoji).
Priročnik s pomembnimi informacijami
Uporabniški priročnik
ShaverNatančni prirezovalnik
Shaver series 9000Zaščitni pokrov
ShaversŠčetka za čiščenje
Čistilo Jet Clean
Preverite pogoje garancije in začnite s postopkom zamenjave ali popravila.
Poiščite servisni center
Poiščite servisne centre v svoji bližini za popravila, diagnostiko in originalne dele
Garancija
Garancijska določila za naše izdelke
Obrnite se na Philips
Z veseljem vam bomo pomagali