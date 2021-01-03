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Izdelek ni več na voljo

Shaver series 9000 SensoTouchelektrični brivnik za mokro in suho britje

RQ1260/21

4.9

| (8) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%

Vrhunsko britje

Naš najnaprednejši brivnik doslej, Philips SensoTouch 3D RQ1260, vam zagotavlja popolno britje. Sistem GyroFlex 3D se prilagaja obliki vašega obraza. Glave UltraTrack pobrijejo vse dlake v samo nekaj potezah.

Poglej vse prednosti
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Blagovna znamka št. 1 v svetu električnega britja

s sistemom GyroFleX 3D

Vrhunsko britje

  • UltraTrack in GyroFlex 3D

  • 60 minut uporabe/1 ura polnjenja

  • Natančni prirezovalnik

  • Jet Clean

Sistem Philips GyroFlex 3D se popolnoma prilagodi linijam vašega obraza

Sistem Philips GyroFlex 3D se popolnoma prilagodi linijam vašega obraza

Sistem GyroFlex 3D se brez težav prilagaja linijam vašega obraza ter tako zmanjšuje pritisk in draženje pri gladkem britju.

Glave UltraTrack v samo nekaj potezah ujamejo vsako dlačico

Glave UltraTrack v samo nekaj potezah ujamejo vsako dlačico

Gladko britje z minimalnim draženjem kože. Brivna glava ima 3 specializirane mrežice: reže za običajne dlačice, kanale za dolge ali ležeče dlačice in luknje za najkrajše dlačice.

Tesnilo Aquatec za udobno suho in osvežujoče mokro britje

Tesnilo Aquatec za udobno suho in osvežujoče mokro britje

Tesnilo Aquatec za mokro in suho uporabo električnega brivnika vam omogoča izbiro načina britja. Izberete lahko udobno suho britje ali pa osvežujoče mokro britje z brivskim gelom ali peno za dodatno ugodje za kožo.

Tehnične specifikacije

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Deli in dodatna oprema

Deli in pribor

Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

4.9

od 5

8

Ocene

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

3
2
1

03/01/2021

Česká republika

Česká republika

Výborný holicí stroje

výborný pro denní užívání, k suchému i mokrému holení

Prednosti

dobře holí

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Shaver series 9000 SensoTouch RQ1260/21 holicí strojek pro mokré a suché holení

Datum uporabe 2019-01-03

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Shaver series 9000 SensoTouch RQ1260/21 holicí strojek pro mokré a suché holení

Datum uporabe 2019-01-03

25/08/2013

Česká republika

Česká republika

skvělý

jsem velmi spokojen s tímto holícím strojkem, jen pozitiva - viz zdůvodnění

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Shaver series 9000 SensoTouch RQ1260/21 holicí strojek pro mokré a suché holení

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Shaver series 9000 SensoTouch RQ1260/21 holicí strojek pro mokré a suché holení

01/01/2022

România

România

Excelent

Il am de 6 ani si sunt foarte multumit de el, trebuie sa ai schimb capetele si in rest este super ok

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Shaver series 9000 SensoTouch RQ1260CC Aparat de bărbierit electric umed/uscat

Datum uporabe 2020-01-01

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Shaver series 9000 SensoTouch RQ1260CC Aparat de bărbierit electric umed/uscat

Datum uporabe 2020-01-01

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