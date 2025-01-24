Prejmi 10% popusta
Philips spletna trgovina
2 leti garancije
OneBlade – prireže, oblikuje in obrije
Vse serije
OneBlade Pro 360 Obraz in telo
Podpora
QP6541/15
Pojdi v trgovino
Registrirajte svoj produkt
Registrirajte izdelek v 90 dneh od dneva nakupa in pridobite podaljšano garancijo (morda veljajo pogoji).
Uporabniški priročnik
Izjava o skladnosti EU
OneBlade Pro 360Nastavljivi glavnik za brado: 0,4–10 mm
OneBlade Glavnik za dlačice po telesu, 3 mm
OneBladePripomoček za zaščito kože
Napajalnik HQ8505
OneBlade ProNastavljivi glavnik za brado, 0,5–9 mm
OneBlade ProNastavljivi glavnik za brado, 0,4–10 mm
OneBlade 360 & ProZaščitni pokrov
OneBlade 360, OneBlade Pro 360Napajalnik HQ8505
OneBladeNadomestno rezilo 360
OneBladeNadomestno rezilo
Preverite pogoje garancije in začnite s postopkom zamenjave ali popravila.
Poiščite servisni center
Poiščite servisne centre v svoji bližini za popravila, diagnostiko in originalne dele
Garancija
Garancijska določila za naše izdelke
Obrnite se na Philips
Z veseljem vam bomo pomagali