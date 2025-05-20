2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
Prirezovanje, oblikovanje in britje
Za dlačice vseh dolžin
3 pritrdljivi glavniki za strnišče
Možnostjo polnjenja, mokra/suha uporaba
Philips OneBlade je zasnovan za urejanje obraznih dlačic in britje dlačic po telesu, saj oblikuje, prirezuje in brije dlačice vseh dolžin. Zahvaljujoč drsnemu premazu in zaobljeni konici zagotavlja preprosto in udobno britje. Hitra rezilna enota, ki se premakne 200-krat na sekundo, pa poskrbi za učinkovito britje tudi pri daljših dlačicah.
Prirežite brado na želeno dolžino strnišča. Philips OneBladeu so priloženi trije glavniki: 1 mm za neobrit videz, 3 mm za kratko bradico in 5 mm daljšo.
Oblikujte natančne linije v nekaj sekundah z dvostranskim rezilom, s katerim boste lahko videli prav vsako dlačico, ki jo odrežete.
4.6
od 5
3078
Ocene
93%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Silvester Stallone
20/05/2025
Slovenija
TOP prirezovalnik
Prirezovalnik me je totalno navdušil in sem zelo zadovoljen
Ta ocena je bila podana za OneBlade QP420/50 Nadomestno rezilo 360
Ta ocena je bila podana za OneBlade QP420/50 Nadomestno rezilo 360
DjThaddeus
28/11/2021
Slovenija
Del promocije
Dober Trimmer
Osebno me je bolj navdušil kot moj star brivnik serije 7000.
Prednosti
Praktičnost, udobje
Slabosti
Baterija, ni indikatorja napolnjenosti
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za QP2520/30 OneBlade
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za QP2520/30 OneBlade
Lord83
19/11/2021
Slovenija
Del promocije
Extra
Zelo dobro rezilo in baterija. Odlicen kvalitet. Priporocam.
Prednosti
Super rezilo, dobra baterija
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za QP2520/30 OneBlade
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za QP2520/30 OneBlade
Spletna raziskava, izvedena leta 2024, v kateri so sodelovali 16.003 moški, uporabniki električnih brivnih aparatov.
Posamezno rezilo lahko uporabljate do 4 mesece – za najboljšo izkušnjo britja. Izračunano za 2 popolni britji na teden. Dejanski rezultati so lahko drugačni.