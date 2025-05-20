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  • Oblikuje, prirezuje in brije dlačice vseh dolžin
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  • Oblikuje, prirezuje in brije dlačice vseh dolžin
  • Oblikuje, prirezuje in brije dlačice vseh dolžin
  • Oblikuje, prirezuje in brije dlačice vseh dolžin
  • Oblikuje, prirezuje in brije dlačice vseh dolžin
  • Oblikuje, prirezuje in brije dlačice vseh dolžin
  • Oblikuje, prirezuje in brije dlačice vseh dolžin
  • Oblikuje, prirezuje in brije dlačice vseh dolžin
  • Oblikuje, prirezuje in brije dlačice vseh dolžin
  • Oblikuje, prirezuje in brije dlačice vseh dolžin
  • Oblikuje, prirezuje in brije dlačice vseh dolžin
  • Oblikuje, prirezuje in brije dlačice vseh dolžin
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Oblikuje, prirezuje in brije dlačice vseh dolžin
  • Oblikuje, prirezuje in brije dlačice vseh dolžin
  • Oblikuje, prirezuje in brije dlačice vseh dolžin
  • Oblikuje, prirezuje in brije dlačice vseh dolžin
  • Oblikuje, prirezuje in brije dlačice vseh dolžin
  • Oblikuje, prirezuje in brije dlačice vseh dolžin
  • Oblikuje, prirezuje in brije dlačice vseh dolžin
  • Oblikuje, prirezuje in brije dlačice vseh dolžin
  • Oblikuje, prirezuje in brije dlačice vseh dolžin
  • Oblikuje, prirezuje in brije dlačice vseh dolžin

Izdelek ni več na voljo

OneBlade

QP2520/20

4.6
| (3078) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 93%
Oblikuje, prirezuje in brije dlačice vseh dolžin
Philips OneBlade je revolucionaren, nov hibridni oblikovalnik, ki prirezuje, brije in ustvarja čiste linije ter robove ne glede na dolžino dlačic. Pozabite na številne korake in pripomočke. Oblikovalnik OneBlade poskrbi za vse.
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Philips OneBlade #1 Number 1 Brand logo

Izberite Philips OneBlade, vodilno blagovno znamko na področju električnih izdelkov za oblikovanje1

Zasnovano za prirezovanje dlačic in zaščito kože

Oblikuje, prirezuje in brije dlačice vseh dolžin

  • Oblikuje, prirezuje in brije

  • Za dlačice vseh dolžin

  • 3 pritrdljivi glavniki za strnišče

  • Možnost polnjenja, mokra/suha uporaba

Edinstvena tehnologija OneBlade

Edinstvena tehnologija OneBlade

Philips OneBlade je zasnovan za urejanje obraznih dlačic in britje dlačic po telesu, saj oblikuje, prirezuje in brije dlačice vseh dolžin. Zahvaljujoč drsnemu premazu in zaobljeni konici zagotavlja preprosto in udobno britje. Hitra rezilna enota, ki se premakne 200-krat na sekundo, pa poskrbi za učinkovito britje tudi pri daljših dlačicah.

Skrajšajte dlačice

Skrajšajte dlačice

Prirežite brado na želeno dolžino strnišča. Philips OneBladeu so priloženi trije glavniki: 1 mm za neobrit videz, 3 mm za kratko bradico in 5 mm daljšo.

Oblikujte izrazite linije

Oblikujte izrazite linije

Oblikujte natančne linije v nekaj sekundah z dvostranskim rezilom, s katerim boste lahko videli prav vsako dlačico, ki jo odrežete.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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4.6

od 5

3078

Ocene

93%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

20/05/2025

Slovenija

Slovenija

TOP prirezovalnik

Prirezovalnik me je totalno navdušil in sem zelo zadovoljen

Ta ocena je bila podana za OneBlade QP420/50 Nadomestno rezilo 360

Ta ocena je bila podana za OneBlade QP420/50 Nadomestno rezilo 360

28/11/2021

Slovenija

Slovenija

Dober Trimmer

Osebno me je bolj navdušil kot moj star brivnik serije 7000.

Prednosti

Praktičnost, udobje

Slabosti

Baterija, ni indikatorja napolnjenosti

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za QP2520/30 OneBlade

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za QP2520/30 OneBlade

19/11/2021

Slovenija

Slovenija

Extra

Zelo dobro rezilo in baterija. Odlicen kvalitet. Priporocam.

Prednosti

Super rezilo, dobra baterija

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za QP2520/30 OneBlade

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za QP2520/30 OneBlade

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Omejitve odgovornosti

  1. Spletna raziskava, izvedena leta 2024, v kateri so sodelovali 16.003 moški, uporabniki električnih brivnih aparatov. 

  1. Posamezno rezilo lahko uporabljate do 4 mesece – za najboljšo izkušnjo britja. Izračunano za 2 popolni britji na teden. Dejanski rezultati lahko odstopajo.