Prejmi 10% popusta
Philips spletna trgovina
2 leti garancije
Vse serije
Multigroom series 3000 9 v 1, obraz in lasje
Podpora
MG3740/15
Pojdi v trgovino
Registrirajte svoj produkt
Registrirajte izdelek v 90 dneh od dneva nakupa in pridobite podaljšano garancijo (morda veljajo pogoji).
Izjava o skladnosti za ZK - English (US)
Uporabniški priročnik
Beardtrimmer, MultigroomTorbica
Glavnik za brado, 2 mm
MultigroomGlavnik za brado 1 mm
MultigroomNastavljivi glavnik za brado
Multigroom/All-in-One-TrimmerNatančni prirezovalnik brade
MultigroomGlavnik, 9 mm
Multigroom Glavnik, 12 mm
MultigroomGlavnik, 16 mm
All-in-One-Trimmer/MultigroomPrirezovalnik za nosne in ušes. dlačice
Napajalnik A00390
Beardtrimmer series 5000Natančni prirezovalnik
ShaversŠčetka za čiščenje
Preverite pogoje garancije in začnite s postopkom zamenjave ali popravila.
Poiščite servisni center
Poiščite servisne centre v svoji bližini za popravila, diagnostiko in originalne dele
Garancija
Garancijska določila za naše izdelke
Obrnite se na Philips
Z veseljem vam bomo pomagali