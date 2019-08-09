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  • Globoko in nežno čiščenje
  • Globoko in nežno čiščenje
  • Globoko in nežno čiščenje
  • Globoko in nežno čiščenje
  • Globoko in nežno čiščenje
  • Globoko in nežno čiščenje
  • Globoko in nežno čiščenje
  • Globoko in nežno čiščenje
  • Globoko in nežno čiščenje
  • Globoko in nežno čiščenje
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  • Globoko in nežno čiščenje
  • Globoko in nežno čiščenje
  • Globoko in nežno čiščenje
  • Globoko in nežno čiščenje
  • Globoko in nežno čiščenje
  • Globoko in nežno čiščenje
  • Globoko in nežno čiščenje
  • Globoko in nežno čiščenje
  • Globoko in nežno čiščenje

Izdelek ni več na voljo

Philips Sonicare FlexCare PlatinumSonična električna zobna ščetka

HX9112/12

4.8
| (65) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 97%
Globoko in nežno čiščenje
Ko uporabljate FlexCare Platinum, je tudi najgloblje čiščenje dovolj nežno, da ščiti zobe in dlesni. Z glavo ščetke AdaptiveClean in intuitivnim senzorjem pritiska vedno odstranite največ zobnih oblog in zobe čistite nežno.
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Sonična zobna ščetka št. 1 po priporočilu zobozdravnikov po vsem svetu

10-krat boljše odstranjevanje zobnih oblog in bolj zdrave dlesni*

Globoko in nežno čiščenje

  • 3 načini, 3 intenzivnosti

  • 2 glavi ščetke

  • S senzorjem pritiska

Z AdaptiveClean odstranite do 10-krat več zobnih oblog*

Z AdaptiveClean odstranite do 10-krat več zobnih oblog*

Namestite glavo ščetke AdaptiveClean za doživetje najglobljega čiščenja. Zagotavlja 4-krat boljši stik s površino** in odstrani do 10-krat več zobnih oblog na težje dostopnih mestih* ter prinaša globoko čiščenje ob dlesni in med zobmi.

V samo 2 tednih izboljša zdravje dlesni

V samo 2 tednih izboljša zdravje dlesni

Z optimalnim čiščenjem, ki ga zagotavlja FlexCare, bodo dlesni bolj zdrave v 2 tednih. Ker odstrani do 7-krat več zobnih oblog ob dlesni kot ročna zobna ščetka, bo vaš nasmeh zdrav kot še nikoli.

Izbirajte med 3 načini in 3 nastavitvami intenzivnosti

Izbirajte med 3 načini in 3 nastavitvami intenzivnosti

S FlexCare Platinum Connected lahko uživate v globokem čiščenju. S tremi nastavitvami intenzivnosti lahko povečate stopnjo čiščenja, trije načini pa so na voljo za vaše posebne potrebe: način čiščenja (Clean) za vrhunsko dnevno čiščenje, način White za odstranjevanje površinskih madežev in način Deep Clean za izjemno svežino.

Tehnične specifikacije

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Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

4.8

od 5

65

Ocene

97%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

3

09/08/2019

Slovenija

Slovenija

Odlična ščetka

Ta izdelek ima odlične lastnosti. Odlična zobna ščetka.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za FlexCare Platinum HX9111/20 Sonic electric toothbrush

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za FlexCare Platinum HX9111/20 Sonic electric toothbrush

10/01/2017

Slovenija

Slovenija

Preverjen kupec

Odličen izdelek

Odličen izdelek, ki ga priporočam tudi ostalim. Deluje brez težav, zobje so optimalno očiščeni, samo ščetke se težko dobijo v veleblagovnicah.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za FlexCare Platinum HX9112/02 Sonična električna zobna ščetka

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za FlexCare Platinum HX9112/02 Sonična električna zobna ščetka

18/08/2021

Česká republika

Česká republika

Funguje již 12 let

Píše se rok 2021, ale kartáček, který jsem si pořídila v roce 2009, je stále funkční.

Prednosti

Kvalita

Slabosti

Žádné

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za FlexCare Platinum HX9112/02 Sonic electric toothbrush

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za FlexCare Platinum HX9112/02 Sonic electric toothbrush

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Omejitve odgovornosti

  1. Odstrani do 7-krat več zobnih oblog kot ročna zobna ščetka

  2. V primerjavi z glavo ščetke DiamondClean

  3. pri dveh dveminutnih ščetkanjih dnevno