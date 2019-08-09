2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
Sonična zobna ščetka št. 1 po priporočilu zobozdravnikov po vsem svetu
3 načini, 3 intenzivnosti
2 glavi ščetke
S senzorjem pritiska
Kliknite glavo ščetke InterCare in izboljšajte zdravje dlesni v samo dveh tednih. Zelo dolge ščetine odstranijo več zobnih oblog na težko dostopnih mestih in med zobmi ter tako poskrbijo za zdrave dlesni.
Z optimalnim čiščenjem, ki ga zagotavlja FlexCare, bodo dlesni bolj zdrave v 2 tednih. Ker odstrani do 7-krat več zobnih oblog ob dlesni kot ročna zobna ščetka, bo vaš nasmeh zdrav kot še nikoli.
Z zobno ščetko FlexCare Platinum lahko uživate v zares globokem čiščenju. S tremi nastavitvami intenzivnosti lahko povečate stopnjo čiščenja, trije načini pa so na voljo za vaše posebne potrebe: način Clean za vrhunsko dnevno čiščenje, način White za odstranjevanje površinskih madežev in način Deep Clean za izjemno vsakodnevno čiščenje.
Nagrade
4.8
od 5
65
Ocene
97%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
alal
09/08/2019
Slovenija
Odlična ščetka
Ta izdelek ima odlične lastnosti. Odlična zobna ščetka.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za FlexCare Platinum HX9111/20 Sonic electric toothbrush
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za FlexCare Platinum HX9111/20 Sonic electric toothbrush
Kren
10/01/2017
Slovenija
Preverjen kupec
Odličen izdelek
Odličen izdelek, ki ga priporočam tudi ostalim. Deluje brez težav, zobje so optimalno očiščeni, samo ščetke se težko dobijo v veleblagovnicah.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za FlexCare Platinum HX9112/02 Sonična električna zobna ščetka
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za FlexCare Platinum HX9112/02 Sonična električna zobna ščetka
ToveBu
18/08/2021
Česká republika
Funguje již 12 let
Píše se rok 2021, ale kartáček, který jsem si pořídila v roce 2009, je stále funkční.
Prednosti
Kvalita
Slabosti
Žádné
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za FlexCare Platinum HX9112/02 Sonic electric toothbrush
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za FlexCare Platinum HX9112/02 Sonic electric toothbrush
pri dveh 2-minutnih ščetkanjih dnevno v načinu Clean
V primerjavi z uporabo samo običajne zobne ščetke