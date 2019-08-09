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  • Učinkovito čiščenje med zobmi
  • Učinkovito čiščenje med zobmi
  • Učinkovito čiščenje med zobmi
  • Učinkovito čiščenje med zobmi
  • Učinkovito čiščenje med zobmi
  • Učinkovito čiščenje med zobmi
  • Učinkovito čiščenje med zobmi

Izdelek ni več na voljo

Philips Sonicare FlexCare PlatinumSonična električna zobna ščetka

HX9112/02

4.8
| (65) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 97%

1 nagrada

Učinkovito čiščenje med zobmi
Z devetimi edinstvenimi možnostmi ščetkanja, intuitivnim senzorjem pritiska in napredno tehnologijo glave ščetke Philips Sonicare FlexCare Platinum presega tradicionalno čiščenje in zagotavlja izjemno odstranjevanje zobnih oblog in izboljšano zdravje dlesni.
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Sonična zobna ščetka št. 1 po priporočilu zobozdravnikov po vsem svetu

Odstrani do 7-krat več zobnih oblog med zobmi*

Učinkovito čiščenje med zobmi

  • 3 načini, 3 intenzivnosti

  • 2 glavi ščetke

  • S senzorjem pritiska

Z glavo ščetke InterCare odstranite do 7-krat več zobnih oblog*

Z glavo ščetke InterCare odstranite do 7-krat več zobnih oblog*

Kliknite glavo ščetke InterCare in izboljšajte zdravje dlesni v samo dveh tednih. Zelo dolge ščetine odstranijo več zobnih oblog na težko dostopnih mestih in med zobmi ter tako poskrbijo za zdrave dlesni.

V samo 2 tednih izboljša zdravje dlesni

V samo 2 tednih izboljša zdravje dlesni

Z optimalnim čiščenjem, ki ga zagotavlja FlexCare, bodo dlesni bolj zdrave v 2 tednih. Ker odstrani do 7-krat več zobnih oblog ob dlesni kot ročna zobna ščetka, bo vaš nasmeh zdrav kot še nikoli.

Izbirajte med 3 načini in 3 nastavitvami intenzivnosti

Izbirajte med 3 načini in 3 nastavitvami intenzivnosti

Z zobno ščetko FlexCare Platinum lahko uživate v zares globokem čiščenju. S tremi nastavitvami intenzivnosti lahko povečate stopnjo čiščenja, trije načini pa so na voljo za vaše posebne potrebe: način Clean za vrhunsko dnevno čiščenje, način White za odstranjevanje površinskih madežev in način Deep Clean za izjemno vsakodnevno čiščenje.

Tehnične specifikacije

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Nagrade

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Ocene

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Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

4.8

od 5

65

Ocene

97%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

3

09/08/2019

Slovenija

Slovenija

Odlična ščetka

Ta izdelek ima odlične lastnosti. Odlična zobna ščetka.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za FlexCare Platinum HX9111/20 Sonic electric toothbrush

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za FlexCare Platinum HX9111/20 Sonic electric toothbrush

10/01/2017

Slovenija

Slovenija

Preverjen kupec

Odličen izdelek

Odličen izdelek, ki ga priporočam tudi ostalim. Deluje brez težav, zobje so optimalno očiščeni, samo ščetke se težko dobijo v veleblagovnicah.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za FlexCare Platinum HX9112/02 Sonična električna zobna ščetka

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za FlexCare Platinum HX9112/02 Sonična električna zobna ščetka

18/08/2021

Česká republika

Česká republika

Funguje již 12 let

Píše se rok 2021, ale kartáček, který jsem si pořídila v roce 2009, je stále funkční.

Prednosti

Kvalita

Slabosti

Žádné

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za FlexCare Platinum HX9112/02 Sonic electric toothbrush

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za FlexCare Platinum HX9112/02 Sonic electric toothbrush

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Omejitve odgovornosti

  1. pri dveh 2-minutnih ščetkanjih dnevno v načinu Clean

  2. V primerjavi z uporabo samo običajne zobne ščetke