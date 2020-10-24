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Philips Sonicare For Kids Sonična električna zobna ščetka
Izdelek ni več na voljo
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HX6311/02
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Vse (13)
Kako deluje vodeno ščetkanje v aplikaciji Sonicare?
Katera glava ščetke ustreza moji zobni ščetki Sonicare?
Je baterijo v zobni ščetki Sonicare mogoče zamenjati?
V katerih državah je na voljo aplikacija Sonicare?
Kaj označujejo lučke stanja baterije na zobni ščetki Sonicare?
Philips SonicarePlastična potovalna torbica
Philips SonicarePolnilni podstavek
For KidsKompaktne glave sonične zobne ščetke
For KidsStandardne glave sonične zobne ščetke
Električne zobne ščetke ne morem povezati z aplikacijo Sonicare
Glava ščetke pade z zobne ščetke Sonicare
Zobna ščetka Sonicare ne vibrira
Zobna ščetka Sonicare se ne polni
Zobna ščetka Sonicare šibkeje vibrira
Preverite pogoje garancije in začnite s postopkom zamenjave ali popravila.
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Garancija
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