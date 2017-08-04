2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
HX683J
HX6836/24
HX642A
HX6483/52
HX685T
HX6877/28
HX680J
HX6806/04
HX6838
HX6830/35
HX680C
HX6803/04
HX683B
HX6830/44
HX684B
HX6850/57
HX684P
HX6859/29
HX6888/90
2 v paketu
Standardna velikost
Pritrdljivo
Vrhunsko čiščenje, bolj beli zobje
Glava zobne ščetke Philips Sonicare DiamondClean odstrani do 100 % več zobnih oblog za bolj bele zobe v samo 7 dneh.
Zobna ščetka DiamondClean ima blazinico za odstranjevanje zobnih oblog, ki jo sestavljajo goste ščetine v obliki diamanta, za odstranjevanje površinskih zobnih oblog zaradi hrane in pijače. V samo sedmih dneh boste opazili do 100 %* bolj bel nasmeh.
Glava ščetke Philips Sonicare DiamondClean klinično dokazano po samo štirih tednih uporabe odstrani do 7-krat več zobnih oblog kot običajna zobna ščetka.
4.9
od 5
51
Ocene
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
zvonimirl
04/08/2017
Hrvatska
odličan proizvod
preporuke svakom ko želi imati oralno zdravlje i čistoću zubi u svakom trenutku
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za DiamondClean HX6064/07 Standardne glave sonične četkice za zube
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za DiamondClean HX6064/07 Standardne glave sonične četkice za zube
Vila Zubenka
12/05/2021
Česká republika
Čistí na výbornou
Většina kartáčků nevydrží tolik jako tento, ma perfektní tvar a skvělá je také funkce ukazatele, kdy ho vyměnit
Prednosti
Perfektně vyčistí a vybělí
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za DiamondClean HX6068/26 Hlavice sonického kartáčku standardní velikost 8 ks
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za DiamondClean HX6068/26 Hlavice sonického kartáčku standardní velikost 8 ks
Markétka_sluníčko
28/05/2020
Česká republika
Dobrá hlafvice
Hlavice mi vyhovuje, dobře vyčistí, dlouho vydrží než se štětinky ohnout
Prednosti
Dlouho vydrží
Slabosti
cena
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za DiamondClean HX6068/26 Hlavice sonického kartáčku standardní velikost 8 ks
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za DiamondClean HX6068/26 Hlavice sonického kartáčku standardní velikost 8 ks
Odstrani do 7-krat več zobnih oblog kot ročna zobna ščetka