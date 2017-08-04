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  • Vrhunsko čiščenje.* Bolj beli zobje.
  • Vrhunsko čiščenje.* Bolj beli zobje.
  • Vrhunsko čiščenje.* Bolj beli zobje.
  • Vrhunsko čiščenje.* Bolj beli zobje.
  • Vrhunsko čiščenje.* Bolj beli zobje.
  • Vrhunsko čiščenje.* Bolj beli zobje.
  • Vrhunsko čiščenje.* Bolj beli zobje.
  • Vrhunsko čiščenje.* Bolj beli zobje.

Izdelek ni več na voljo

Philips Sonicare DiamondCleanStandardne glave sonične zobne ščetke

HX6062

4.9
| (51) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%
Vrhunsko čiščenje.* Bolj beli zobje.
Glava ščetke DiamondClean je idealna za vse, ki želijo temeljito in globinsko odstraniti vse zobne obloge za sijoč in bel nasmeh. Glava ščetke je idealna tudi za ohranjanje sijočega nasmeha med profesionalnimi posegi za beljenje zob.
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Kompatibilni izdelki
ProtectiveClean 4500

ProtectiveClean 4500
Sonična električna zobna ščetka

HX683J

HX6836/24

ProtectiveClean 4700

ProtectiveClean 4700
Sonična električna zobna ščetka

HX642A

HX6483/52

ProtectiveClean 6100

ProtectiveClean 6100
Sonična električna zobna ščetka

HX685T

HX6877/28

ProtectiveClean 4300

ProtectiveClean 4300
Sonična električna zobna ščetka

HX680J

HX6806/04

ProtectiveClean 4500

ProtectiveClean 4500
Sonična električna zobna ščetka

HX6838

HX6830/35

ProtectiveClean 4300

ProtectiveClean 4300
Sonična električna zobna ščetka

HX680C

HX6803/04

ProtectiveClean 4500

ProtectiveClean 4500
Sonična električna zobna ščetka

HX683B

HX6830/44

ProtectiveClean 5100

ProtectiveClean 5100
Sonična električna zobna ščetka

HX684B

HX6850/57

ProtectiveClean 5100

ProtectiveClean 5100
Sonična električna zobna ščetka

HX684P

HX6859/29

ProtectiveClean 4500

ProtectiveClean 4500
Sonična električna zobna ščetka

HX6888/90

Napredno čiščenje za odstranjevanje oblog in bolj bele zobe

Vrhunsko čiščenje.* Bolj beli zobje.

  • 2 v paketu

  • Standardna velikost

  • Pritrdljivo

  • Vrhunsko čiščenje, bolj beli zobje

Bolj beli zobje v samo enem tednu

Bolj beli zobje v samo enem tednu

Glava zobne ščetke Philips Sonicare DiamondClean odstrani do 100 % več zobnih oblog za bolj bele zobe v samo 7 dneh.

Ščetine v obliki diamanta prinašajo stoodstotno bolj bele zobe v samo enem tednu

Ščetine v obliki diamanta prinašajo stoodstotno bolj bele zobe v samo enem tednu

Zobna ščetka DiamondClean ima blazinico za odstranjevanje zobnih oblog, ki jo sestavljajo goste ščetine v obliki diamanta, za odstranjevanje površinskih zobnih oblog zaradi hrane in pijače. V samo sedmih dneh boste opazili do 100 %* bolj bel nasmeh.

Odstrani do 7-krat več zobnih oblog kot običajna zobna ščetka

Odstrani do 7-krat več zobnih oblog kot običajna zobna ščetka

Glava ščetke Philips Sonicare DiamondClean klinično dokazano po samo štirih tednih uporabe odstrani do 7-krat več zobnih oblog kot običajna zobna ščetka.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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4.9

od 5

51

Ocene

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

2
1

04/08/2017

Hrvatska

Hrvatska

odličan proizvod

preporuke svakom ko želi imati oralno zdravlje i čistoću zubi u svakom trenutku

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za DiamondClean HX6064/07 Standardne glave sonične četkice za zube

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za DiamondClean HX6064/07 Standardne glave sonične četkice za zube

12/05/2021

Česká republika

Česká republika

Čistí na výbornou

Většina kartáčků nevydrží tolik jako tento, ma perfektní tvar a skvělá je také funkce ukazatele, kdy ho vyměnit

Prednosti

Perfektně vyčistí a vybělí

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za DiamondClean HX6068/26 Hlavice sonického kartáčku standardní velikost 8 ks

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za DiamondClean HX6068/26 Hlavice sonického kartáčku standardní velikost 8 ks

28/05/2020

Česká republika

Česká republika

Dobrá hlafvice

Hlavice mi vyhovuje, dobře vyčistí, dlouho vydrží než se štětinky ohnout

Prednosti

Dlouho vydrží

Slabosti

cena

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za DiamondClean HX6068/26 Hlavice sonického kartáčku standardní velikost 8 ks

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za DiamondClean HX6068/26 Hlavice sonického kartáčku standardní velikost 8 ks

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Omejitve odgovornosti

  1. Odstrani do 7-krat več zobnih oblog kot ročna zobna ščetka