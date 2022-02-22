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  • Izjemno nežno čiščenje. Izjemno mehko in udobno.
  • Izjemno nežno čiščenje. Izjemno mehko in udobno.
  • Izjemno nežno čiščenje. Izjemno mehko in udobno.
  • Izjemno nežno čiščenje. Izjemno mehko in udobno.
  • Izjemno nežno čiščenje. Izjemno mehko in udobno.
  • Izjemno nežno čiščenje. Izjemno mehko in udobno.
  • Izjemno nežno čiščenje. Izjemno mehko in udobno.
  • Izjemno nežno čiščenje. Izjemno mehko in udobno.

Izdelek ni več na voljo

Philips Sonicare SensitiveStandardne glave sonične zobne ščetke

HX6052/05

4.8
| (102) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 98%
Izjemno nežno čiščenje. Izjemno mehko in udobno.
Glava zobne ščetke Philips Sonicare Sensitive je idealna za vse, ki imajo zelo občutljive zobe in dlesni.
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Kompatibilni izdelki
ProtectiveClean 4500

ProtectiveClean 4500
Sonična električna zobna ščetka

HX683J

HX6836/24

ProtectiveClean 4700

ProtectiveClean 4700
Sonična električna zobna ščetka

HX642A

HX6483/52

ProtectiveClean 6100

ProtectiveClean 6100
Sonična električna zobna ščetka

HX685T

HX6877/28

ProtectiveClean 4300

ProtectiveClean 4300
Sonična električna zobna ščetka

HX680J

HX6806/04

ProtectiveClean 4500

ProtectiveClean 4500
Sonična električna zobna ščetka

HX6838

HX6830/35

ProtectiveClean 4300

ProtectiveClean 4300
Sonična električna zobna ščetka

HX680C

HX6803/04

ProtectiveClean 4500

ProtectiveClean 4500
Sonična električna zobna ščetka

HX683B

HX6830/44

ProtectiveClean 5100

ProtectiveClean 5100
Sonična električna zobna ščetka

HX684B

HX6850/57

ProtectiveClean 5100

ProtectiveClean 5100
Sonična električna zobna ščetka

HX684P

HX6859/29

ProtectiveClean 4500

ProtectiveClean 4500
Sonična električna zobna ščetka

HX6888/90

Vrhunsko čiščenje občutljivih zob in dlesni

Izjemno nežno čiščenje. Izjemno mehko in udobno.

  • 2 v paketu

  • Standardna velikost

  • Pritrdljivo

  • Za občutljive zobe in dlesni

Inovativna zasnova ščetin nežno odstranjuje zobne obloge

Inovativna zasnova ščetin nežno odstranjuje zobne obloge

Ta glava zobne ščetke Philips Sonicare ima zelo mehke ščetine za nežno in učinkovito čiščenje. Ima tudi poseben profil, ki zobe zaščiti in omogoča nežnejše čiščenje. Na voljo je tudi v manjši kompaktni velikosti za natančno čiščenje.

Odstrani več zobnih oblog kot ročna zobna ščetka

Odstrani več zobnih oblog kot ročna zobna ščetka

Glava ščetke Philips Sonicare Sensitive klinično dokazano omogoča učinkovitejše odstranjevanje zobnih oblog kot ročna zobna ščetka.

Napredna sonična tehnologija Philips Sonicare

Napredna sonična tehnologija Philips Sonicare

Napredna sonična tehnologija Philips Sonicare omogoča izjemno dnevno čiščenje tako, da brizga vodo med zobe ter s ščetkami drgne in odstranjuje razpadle obloge.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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4.8

od 5

102

Ocene

98%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

1

22/02/2022

Česká republika

Česká republika

Preverjen kupec

Kvalitní výrobek

Nejjemnější z hlavic,vhodné i pro citlivé dásně a zuby

Prednosti

Jemná vlákna

Slabosti

Brala bych v kompaktní velikosti

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Sensitive HX6054/07 Standardní hlavice sonického kartáčku

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Sensitive HX6054/07 Standardní hlavice sonického kartáčku

01/02/2022

Česká republika

Česká republika

Preverjen kupec

Skvělé hlavice

Nakonec používám jen tento typ hlavic, jsou jemnější, ale zároveň účinné. Při správném zacházení vydrží bez výrazného opotřebení doporučenou dobu užívání.

Prednosti

dobrá kvalita za příznivou cenu, dlouhá životnost při správném používání

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Sensitive HX6054/07 Standardní hlavice sonického kartáčku

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Sensitive HX6054/07 Standardní hlavice sonického kartáčku

30/01/2022

Česká republika

Česká republika

Preverjen kupec

Výborné hlavice

Skvělé hlavice na citlivé zuby, dlouho vydrží, neškrábou a krásně čistí

Prednosti

dobře čistí, dlouho vydrží

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Sensitive HX6054/07 Standardní hlavice sonického kartáčku

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Sensitive HX6054/07 Standardní hlavice sonického kartáčku

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