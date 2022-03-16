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Izdelek ni več na voljo
1 v paketu
Standardna velikost
Pritrdljivo
Kid-Friendly Clean
Glava ščetke Philips Sonicare For Kids klinično dokazano omogoča učinkovitejše odstranjevanje zobnih oblog kot ročna zobna ščetka. Otrokom omogočite boljšo zaščito pred zobno gnilobo in prijetnejše obiske zobozdravnika. Zajamčeno boljši rezultati pri zobozdravstvenih pregledih, sicer vam vrnemo denar.
Standardna glava zobne ščetke Philips Sonicare For Kids ima oblikovan profil za otroke od 7. leta starosti in mehke ščetine za nežno čiščenje. Na hrbtnem delu glave ščetke je tudi gumijasta prevleka za varnejše in prijetnejše čiščenje. Na voljo je tudi v manjši in kompaktnejši velikosti za otroke od 4. leta starosti.
Z našo sonično tehnologijo lahko izkoristite čas, ki ga otrok posveti ščetkanju, ter mu pomagate razviti zdrave navade in izpopolniti ščetkanje.
4.9
od 5
80
Ocene
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Dobi10
16/03/2022
Slovenija
Odlična zobna ščetka
Zelo zadovoljni s čiščenjem otroških zobkov,predvsem mi je všeč, da ščetka nima pregrobih ščetin in je nežna do zobkov in dlesni
Prednosti
Da
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za For Kids HX6034/33 Kompaktne glave sonične zobne ščetke
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za For Kids HX6034/33 Kompaktne glave sonične zobne ščetke
Dulence
21/02/2024
Srbija
Dečja zamenska glava
Tako malena glava za dečje zubiće i usta, odlična. Dete uživa dok pere zubiće. Blaga je i nežna.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Za decu HX6032/33 Kompaktne glave za soničnu četkicu za zube
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Za decu HX6032/33 Kompaktne glave za soničnu četkicu za zube
Tashana
19/02/2024
Srbija
Dečja zamenska glava
Imamo četkicu već nekih godinu dana, menjali smo zamenske glave kada je bilo vreme za to. Savršeno temeljno i nežno čiste dečje zubiće bez agresivnosti.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Za decu HX6032/33 Kompaktne glave za soničnu četkicu za zube
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Za decu HX6032/33 Kompaktne glave za soničnu četkicu za zube
Odstrani do 7-krat več zobnih oblog kot ročna zobna ščetka