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Izdelek ni več na voljo

Philips Sonicare For KidsStandardne glave sonične zobne ščetke

HX6041/11

4.9
| (80) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%
Vrhunsko čiščenje v nekaj sekundah.*
Glava zobne ščetke Sonicare For Kids je idealna za majhna usta z mladimi zobmi. Uporabljate jo lahko izključno z električno zobno ščetko For Kids. Skupaj zagotavljata varno in prijetno čiščenje na otrokom zabaven način, zato se ga lažje privadijo.
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Kompatibilni izdelki
For Kids

For Kids
Sonična električna zobna ščetka

HX6340

HX6322/04

For Kids

For Kids
Sonična električna zobna ščetka

HX6350

HX6352/42

Čiščenje in zaščita nasmehov malčkov od 4. leta starosti

Vrhunsko čiščenje v nekaj sekundah.*

  • 1 v paketu

  • Standardna velikost

  • Pritrdljivo

  • Kid-Friendly Clean

Do 75 % učinkovitejše kot ročna zobna ščetka

Do 75 % učinkovitejše kot ročna zobna ščetka

Glava ščetke Philips Sonicare For Kids klinično dokazano omogoča učinkovitejše odstranjevanje zobnih oblog kot ročna zobna ščetka. Otrokom omogočite boljšo zaščito pred zobno gnilobo in prijetnejše obiske zobozdravnika. Zajamčeno boljši rezultati pri zobozdravstvenih pregledih, sicer vam vrnemo denar.

Za otroke od 7. leta starosti

Za otroke od 7. leta starosti

Standardna glava zobne ščetke Philips Sonicare For Kids ima oblikovan profil za otroke od 7. leta starosti in mehke ščetine za nežno čiščenje. Na hrbtnem delu glave ščetke je tudi gumijasta prevleka za varnejše in prijetnejše čiščenje. Na voljo je tudi v manjši in kompaktnejši velikosti za otroke od 4. leta starosti.

Vrhunsko čiščenje izkoristi vsako sekundo

Vrhunsko čiščenje izkoristi vsako sekundo

Z našo sonično tehnologijo lahko izkoristite čas, ki ga otrok posveti ščetkanju, ter mu pomagate razviti zdrave navade in izpopolniti ščetkanje.

Tehnične specifikacije

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Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

4.9

od 5

80

Ocene

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

3
2

16/03/2022

Slovenija

Slovenija

Odlična zobna ščetka

Zelo zadovoljni s čiščenjem otroških zobkov,predvsem mi je všeč, da ščetka nima pregrobih ščetin in je nežna do zobkov in dlesni

Prednosti

Da

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za For Kids HX6034/33 Kompaktne glave sonične zobne ščetke

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za For Kids HX6034/33 Kompaktne glave sonične zobne ščetke

21/02/2024

Srbija

Srbija

Dečja zamenska glava

Tako malena glava za dečje zubiće i usta, odlična. Dete uživa dok pere zubiće. Blaga je i nežna.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Za decu HX6032/33 Kompaktne glave za soničnu četkicu za zube

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Za decu HX6032/33 Kompaktne glave za soničnu četkicu za zube

19/02/2024

Srbija

Srbija

Dečja zamenska glava

Imamo četkicu već nekih godinu dana, menjali smo zamenske glave kada je bilo vreme za to. Savršeno temeljno i nežno čiste dečje zubiće bez agresivnosti.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Za decu HX6032/33 Kompaktne glave za soničnu četkicu za zube

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Za decu HX6032/33 Kompaktne glave za soničnu četkicu za zube

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Omejitve odgovornosti

  1. Odstrani do 7-krat več zobnih oblog kot ročna zobna ščetka