2 leti garancije
Tehnologija Quad Stream
Nežno odstrani do 99 % oblog iz območja pod robom dlesni*
Do 2-krat učinkovitejša kot medzobna ščetka pri odstranjevanju oblog**
2 načina delovanja in 3 nastavitve pritiska
40 dni delovanja baterije****
Tehnologija Quad Stream z edinstveno konico v obliki črke X nežno očisti večjo površino z manj truda. Nežni, a učinkoviti vodni curki so natančno usmerjeni, da dosežejo mesta, ki jih ščetkanje samo ne more, tudi do 6 mm globoko pod rob dlesni, kjer se lahko zadržujejo zobne obloge. Na nežen in učinkovit način odstranijo do 99 % zobnih oblog*.
Klinično dokazano boljše zdravje dlesni s tehnologijo Quad Stream. Električna brezžična zobna prha Sonicare Cordless Power Flosser 3000 je pri izboljšanju zdravja dlesni do 2-krat učinkovitejša od medzobne ščetke**. Izboljša zdravje dlesni že v 2 tednih**.
Odstranljiva 250-mililitrska posoda za vodo z enostavnim polnjenjem vsebuje dovolj vode za celoten 60-sekundni postopek čiščenja, v načinu Deep Clean pa celo do 90 sekund uporabe. Med uporabo vam ni treba prekiniti postopka čiščenja zaradi ponovnega polnjenja. Pred naslednjo uporabo posodo odvijte in jo napolnite od zgoraj ali pa preprosto uporabite stransko odprtino za polnjenje. Po uporabi pustite odprtino odprto, da se posoda lažje posuši.
4.5
od 5
170
Ocene
88%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
25/09/2025
Srbija
Del promocije
Odlican proizvod
Predivno, kao i svi proizvodi Philips-a.. odusevljena sam
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Bežični Power Flosser 3000 HX3826/31 Oralni tuš
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Bežični Power Flosser 3000 HX3826/31 Oralni tuš
Sofka
24/09/2025
Srbija
Del promocije
Power Flosser 3000
Odlican. Mnogo mi pomaze da ocistim prostor izmedju zuba. Preporucujem svima koji vode brigu o oralnoj higijeni.
Ta ocena je bila podana za Bežični Power Flosser 3000 HX3826/31 Oralni tuš
Ta ocena je bila podana za Bežični Power Flosser 3000 HX3826/31 Oralni tuš
24/09/2025
Srbija
Moje iskustvo sa Philips Sonicare Power Flosser-om
Kupio sam Philips Sonicare Bežični Power Flosser 3000 i stvarno sam zadovoljan. Lako se koristi, ima dovoljno jak mlaz i dobro čisti između zuba gde četkica ne može. Sviđa mi se što ima više nivoa snage i pulsni režim za detaljnije čišćenje. Rezervoar bi mogao biti malo veći, ali za bežični uređaj je sasvim ok. Baterija traje dugo, a punjenje je praktično preko USB-a. Nije najjeftiniji, ali osećaj čistoće posle upotrebe je baš vredan.♥☻
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Bežični Power Flosser 3000 HX3826/31 Oralni tuš
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Bežični Power Flosser 3000 HX3826/31 Oralni tuš
V laboratorijski raziskavi, pri uporabi nastavka Quad Stream, do 6 mm globoki parodontalni žepki.
Raziskava v Združenih državah z 372 udeleženci, 2022.
V načinu Clean.
Na osnovi enega 1-minutnega čiščenja na dan
Podatki so pridobljeni v laboratorijski raziskavi. Dejanski rezultati se lahko razlikujejo.
V primerjavi s konico Classic Jet Tip. Podatki so bili pridobljeni v laboratorijski raziskavi. Dejanski rezultati se lahko razlikujejo.
V načinu Deep Clean.