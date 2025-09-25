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  • Popolna nega tudi pod robom dlesni
  • Popolna nega tudi pod robom dlesni
  • Popolna nega tudi pod robom dlesni
  • Popolna nega tudi pod robom dlesni
  • Popolna nega tudi pod robom dlesni
  • Popolna nega tudi pod robom dlesni
  • Popolna nega tudi pod robom dlesni
  • Popolna nega tudi pod robom dlesni
  • Popolna nega tudi pod robom dlesni
  • Popolna nega tudi pod robom dlesni
  • Popolna nega tudi pod robom dlesni
  • Popolna nega tudi pod robom dlesni
  • Popolna nega tudi pod robom dlesni
  • Popolna nega tudi pod robom dlesni
  • Popolna nega tudi pod robom dlesni
  • Popolna nega tudi pod robom dlesni
  • Popolna nega tudi pod robom dlesni
  • Popolna nega tudi pod robom dlesni
  • Popolna nega tudi pod robom dlesni
  • Popolna nega tudi pod robom dlesni
  • Popolna nega tudi pod robom dlesni
  • Popolna nega tudi pod robom dlesni
  • Popolna nega tudi pod robom dlesni
  • Popolna nega tudi pod robom dlesni

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Philips Sonicare Cordless Power Flosser 3000Zobna prha

HX3826/33

4.5
| (170) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 88%
Popolna nega tudi pod robom dlesni
Z brezžično električno zobno prho Philips Sonicare Power Flosser 3000 si privoščite popolno nego. Tehnologija Quad Stream izboljša zdravje dlesni v 2 tednih. Čisti globoko med zobmi in pod robom dlesni ter odstrani do 99 % zobnih oblog, pri tem pa je nežna do dlesni*.
Poglej vse prednosti

Odstrani do 99 % oblog pod robom dlesni*

Popolna nega tudi pod robom dlesni

  • Tehnologija Quad Stream

  • Nežno odstrani do 99 % oblog iz območja pod robom dlesni*

  • Do 2-krat učinkovitejša kot medzobna ščetka pri odstranjevanju oblog**

  • 2 načina delovanja in 3 nastavitve pritiska

  • 40 dni delovanja baterije****

Tehnologija Quad Stream: nežno, a učinkovito odstranjevanje zobnih oblog

Tehnologija Quad Stream: nežno, a učinkovito odstranjevanje zobnih oblog

Tehnologija Quad Stream z edinstveno konico v obliki črke X nežno očisti večjo površino z manj truda. Nežni, a učinkoviti vodni curki so natančno usmerjeni, da dosežejo mesta, ki jih ščetkanje samo ne more, tudi do 6 mm globoko pod rob dlesni, kjer se lahko zadržujejo zobne obloge. Na nežen in učinkovit način odstranijo do 99 % zobnih oblog*.

Do 2-krat učinkovitejša pri odstranjevanju oblog**

Do 2-krat učinkovitejša pri odstranjevanju oblog**

Klinično dokazano boljše zdravje dlesni s tehnologijo Quad Stream. Električna brezžična zobna prha Sonicare Cordless Power Flosser 3000 je pri izboljšanju zdravja dlesni do 2-krat učinkovitejša od medzobne ščetke**. Izboljša zdravje dlesni že v 2 tednih**.

250-mililitrska posoda za vodo z enostavnim polnjenjem za celovito čiščenje v 60 sekundah***

250-mililitrska posoda za vodo z enostavnim polnjenjem za celovito čiščenje v 60 sekundah***

Odstranljiva 250-mililitrska posoda za vodo z enostavnim polnjenjem vsebuje dovolj vode za celoten 60-sekundni postopek čiščenja, v načinu Deep Clean pa celo do 90 sekund uporabe. Med uporabo vam ni treba prekiniti postopka čiščenja zaradi ponovnega polnjenja. Pred naslednjo uporabo posodo odvijte in jo napolnite od zgoraj ali pa preprosto uporabite stransko odprtino za polnjenje. Po uporabi pustite odprtino odprto, da se posoda lažje posuši.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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4.5

od 5

170

Ocene

88%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

25/09/2025

Srbija

Srbija

Odlican proizvod

Predivno, kao i svi proizvodi Philips-a.. odusevljena sam

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Bežični Power Flosser 3000 HX3826/31 Oralni tuš

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Bežični Power Flosser 3000 HX3826/31 Oralni tuš

24/09/2025

Srbija

Srbija

Power Flosser 3000

Odlican. Mnogo mi pomaze da ocistim prostor izmedju zuba. Preporucujem svima koji vode brigu o oralnoj higijeni.

Ta ocena je bila podana za Bežični Power Flosser 3000 HX3826/31 Oralni tuš

Ta ocena je bila podana za Bežični Power Flosser 3000 HX3826/31 Oralni tuš

24/09/2025

Srbija

Srbija

Moje iskustvo sa Philips Sonicare Power Flosser-om

Kupio sam Philips Sonicare Bežični Power Flosser 3000 i stvarno sam zadovoljan. Lako se koristi, ima dovoljno jak mlaz i dobro čisti između zuba gde četkica ne može. Sviđa mi se što ima više nivoa snage i pulsni režim za detaljnije čišćenje. Rezervoar bi mogao biti malo veći, ali za bežični uređaj je sasvim ok. Baterija traje dugo, a punjenje je praktično preko USB-a. Nije najjeftiniji, ali osećaj čistoće posle upotrebe je baš vredan.♥☻

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Bežični Power Flosser 3000 HX3826/31 Oralni tuš

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Bežični Power Flosser 3000 HX3826/31 Oralni tuš

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Omejitve odgovornosti

  1. V laboratorijski raziskavi, pri uporabi nastavka Quad Stream, do 6 mm globoki parodontalni žepki.

  2. Raziskava v Združenih državah z 372 udeleženci, 2022.

  3. V načinu Clean.

  4. Na osnovi enega 1-minutnega čiščenja na dan

  5. Podatki so pridobljeni v laboratorijski raziskavi. Dejanski rezultati se lahko razlikujejo.

  6. V primerjavi s konico Classic Jet Tip. Podatki so bili pridobljeni v laboratorijski raziskavi. Dejanski rezultati se lahko razlikujejo.

  7. V načinu Deep Clean.