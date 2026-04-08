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  • Nastavek za vsakodnevno čiščenje medzobnih prostorov
  • Nastavek za vsakodnevno čiščenje medzobnih prostorov
  • Nastavek za vsakodnevno čiščenje medzobnih prostorov
  • Nastavek za vsakodnevno čiščenje medzobnih prostorov
  • Nastavek za vsakodnevno čiščenje medzobnih prostorov
  • Nastavek za vsakodnevno čiščenje medzobnih prostorov
  • Nastavek za vsakodnevno čiščenje medzobnih prostorov
  • Nastavek za vsakodnevno čiščenje medzobnih prostorov
  • Nastavek za vsakodnevno čiščenje medzobnih prostorov
  • Nastavek za vsakodnevno čiščenje medzobnih prostorov
  • Nastavek za vsakodnevno čiščenje medzobnih prostorov
  • Nastavek za vsakodnevno čiščenje medzobnih prostorov

Philips Sonicare F1 Standard nozzleNastavek za ustni izpiralnik

HX3042/00

5
| (15) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%
Nastavek za vsakodnevno čiščenje medzobnih prostorov
S standardnim nastavkom boste doživeli močno in učinkovito čiščenje z zobno prho. Standardni nastavek zagotavlja temeljito čiščenje med zobmi in ob dlesni. Učinkovito odstranjuje ostanke hrane.
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Kompatibilni izdelki
Cordless Power Flosser 3000

Cordless Power Flosser 3000
DiamondClean 9000

HX991W

HX3886/41

Cordless Power Flosser 3000

Cordless Power Flosser 3000
DiamondClean 9000

HX991B

HX3886/43

Countertop Power Flosser 7000

Countertop Power Flosser 7000
Zobna prha

HX3911/40

Cordless Power Flosser 3000

Cordless Power Flosser 3000
Zobna prha

HX3826/31

Cordless Power Flosser 3000

Cordless Power Flosser 3000
Zobna prha

HX3826/33

Cordless Power Flosser 3000

Cordless Power Flosser 3000
Zobna prha

HX3806/31

Odstrani do 99,9 % zobnih oblog na mestu uporabe*

Nastavek za vsakodnevno čiščenje medzobnih prostorov

  • Odstrani do 99,9 % zobnih oblog na mestu uporabe*

  • Za vsakodnevno čistočo

  • 2 konici

  • Združljiv samo z zobnimi prhami Philips Sonicare Flosser

Standardna konica, idealna za odstranjevanje ostankov hrane med zobmi

Standardna konica, idealna za odstranjevanje ostankov hrane med zobmi

Standardna konica z enim curkom je idealna za odstranjevanje trdovratnih ostankov hrane med zobmi in ob robu dlesni.

Vrtenje za 360° za doseganje težko dostopnih predelov

Vrtenje za 360° za doseganje težko dostopnih predelov

Konico je mogoče zavrteti za 360 stopinj, kar vam omogoča dostop do težko dostopnih mest, kot je zadnji del ustne votline.

Zasnovano za vsakodnevno uporabo

Zasnovano za vsakodnevno uporabo

Nastavek lahko povsem enostavno zamenjate z nastavkom enake ali druge vrste. Za namestitev in odstranitev je potreben samo en klik. Za zagotovitev dobre higiene nastavke za zobno prho menjajte na šest mesecev.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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5.0

od 5

15

Ocene

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

4
3
2
1

08/04/2026

Україна

Україна

Якісні

Задоволена своїм вибором насадок, бо завжди маю можливість швидко замовити змінні, в комплекті 2 шт., це дуже важливо та зручно.

Ta ocena je bila podana za Насадки для іригатора 2 шт HX3042/00 Серії Standard

Ta ocena je bila podana za Насадки для іригатора 2 шт HX3042/00 Серії Standard

08/04/2026

Україна

Україна

Насадки зручні, пластик якісний, обертаються повністю на 360 градусів. Зубний наліт видаляє на сто відсотків.

Ta ocena je bila podana za Насадки для іригатора 2 шт HX3042/00 Серії Standard

Ta ocena je bila podana za Насадки для іригатора 2 шт HX3042/00 Серії Standard

07/04/2026

Україна

Україна

Насадки HX3042/00 Якісні насадки, які легко, проте ефективно видаляють наліт, де щітці не впоратися. Покупкою задоволений.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Насадки для іригатора 2 шт HX3042/00 Серії Standard

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Насадки для іригатора 2 шт HX3042/00 Серії Standard

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