2 leti garancije
HX991W
HX3886/41
HX991B
HX3886/43
HX3911/40
HX3826/31
HX3826/33
HX3806/31
Odstrani do 99,9 % zobnih oblog na mestu uporabe*
Za vsakodnevno čistočo
2 konici
Združljiv samo z zobnimi prhami Philips Sonicare Flosser
Standardna konica z enim curkom je idealna za odstranjevanje trdovratnih ostankov hrane med zobmi in ob robu dlesni.
Konico je mogoče zavrteti za 360 stopinj, kar vam omogoča dostop do težko dostopnih mest, kot je zadnji del ustne votline.
Nastavek lahko povsem enostavno zamenjate z nastavkom enake ali druge vrste. Za namestitev in odstranitev je potreben samo en klik. Za zagotovitev dobre higiene nastavke za zobno prho menjajte na šest mesecev.
5.0
od 5
15
Ocene
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Іnesa13
08/04/2026
Україна
Del promocije
Якісні
Задоволена своїм вибором насадок, бо завжди маю можливість швидко замовити змінні, в комплекті 2 шт., це дуже важливо та зручно.
Ta ocena je bila podana za Насадки для іригатора 2 шт HX3042/00 Серії Standard
Ta ocena je bila podana za Насадки для іригатора 2 шт HX3042/00 Серії Standard
Lllllll6191818
08/04/2026
Україна
Del promocije
Насадки зручні, пластик якісний, обертаються повністю на 360 градусів. Зубний наліт видаляє на сто відсотків.
Ta ocena je bila podana za Насадки для іригатора 2 шт HX3042/00 Серії Standard
Ta ocena je bila podana za Насадки для іригатора 2 шт HX3042/00 Серії Standard
Maks7788
07/04/2026
Україна
Del promocije
Насадки HX3042/00 Якісні насадки, які легко, проте ефективно видаляють наліт, де щітці не впоратися. Покупкою задоволений.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Насадки для іригатора 2 шт HX3042/00 Серії Standard
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Насадки для іригатора 2 шт HX3042/00 Серії Standard