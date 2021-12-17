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Philips Sonicare 3100 series Sonična električna zobna ščetka

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Philips Sonicare 3100 seriesSonična električna zobna ščetka

HX3671/14

HX367BK

Philips Sonicare 3100 series Sonična električna zobna ščetka

Na voljo v

Bela
Bela
Črna
Črna

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Uporabniški priročnik

  • PDF dat., 5 MB
  • 17 December 2021

Izjava o skladnosti EU - English (US)

  • ZIP dat., 1.3 MB
  • 7 August 2026

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