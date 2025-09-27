2 leti garancije
HX3671/14
HX367BK
Sonična zobna ščetka št. 1 po priporočilu zobozdravnikov po vsem svetu
Sonična tehnologija
Senzor pritiska
QuadPacer in SmarTimer
Tanka ergonomska zasnova
Mikroskopski mehurčki ob močnem vibriranju ščetin prodrejo globoko med zobe in ob robovih dlesni za popolno občutje svežine. Že dve minuti ščetkanja sta enakovredni dvema mesecema ročnega umivanja zob.** Ščetka s 31.000 tresljaji na minuto nežno očisti vaše zobe ter razbije in odstrani zobne obloge za vsakodnevno čiste zobe.
Električna zobna ščetka Sonicare z napredno sonično tehnologijo klinično dokazano odstrani do 3-krat več zobnih oblog* kot ročna ščetka. Zobni kamen odstrani z zob in ob robovih dlesni, ki jih hkrati tudi ščiti.
Vgrajeni senzor pritiska samodejno zaznava, koliko ščetko pritiskate, vas opozori in za zaščito vaših dlesni samodejno zmanjša vibriranje ščetke. Zobna ščetka vas s piskanjem opozori, da morate manj pritiskati na ščetko. Sedem od desetih oseb meni, da so se s to funkcijo naučile bolje umivati zobe.
4.7
od 5
373
Ocene
96%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Bananca
27/09/2025
Slovenija
Del promocije
Odlična ščetka
Všeč mi je delovanje ščetke, mikro gibi 😁 Super šcetka
Ta ocena je bila podana za 3100 series HX3675/15 Sonična električna zobna ščetka
Ta ocena je bila podana za 3100 series HX3675/15 Sonična električna zobna ščetka
Sim1994
24/09/2025
Slovenija
Del promocije
Odlična zobna ščetka
Zelo sem zadovoljna z nakupom. Ščetka ima mehke ščetine, ki so prijazne do dlesni, hkrati pa učinkovito očisti zobe. Po uporabi imam občutek resnične svežine in čistoče. Uporabljam jo že nekaj tednov in vidim razliko – manj oblog in bolj gladki zobje. Priporočam vsem, ki iščejo kakovostno in zanesljivo zobno ščetko.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 3100 series HX3675/15 Sonična električna zobna ščetka
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 3100 series HX3675/15 Sonična električna zobna ščetka
ajla24
24/09/2025
Slovenija
Del promocije
Odličen je
Izbrala bi ker je odličen priporočam ga vsem dobro umije zobe
Ta ocena je bila podana za 3100 series HX3675/15 Sonična električna zobna ščetka
Ta ocena je bila podana za 3100 series HX3675/15 Sonična električna zobna ščetka
v primerjavi z ročno zobno ščetko za bolj zdrave zobe in dlesni
Posamezni rezultati se lahko razlikujejo
Zbrani podatki.
pri dveh dvominutnih ščetkanjih dnevno v standardnem načinu