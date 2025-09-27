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Vse serije

  • Zbogom, ročne zobne ščetke. Pozdravljena, sonična tehnologija.
  • Zbogom, ročne zobne ščetke. Pozdravljena, sonična tehnologija.
  • Zbogom, ročne zobne ščetke. Pozdravljena, sonična tehnologija.
  • Zbogom, ročne zobne ščetke. Pozdravljena, sonična tehnologija.
  • Zbogom, ročne zobne ščetke. Pozdravljena, sonična tehnologija.
  • Zbogom, ročne zobne ščetke. Pozdravljena, sonična tehnologija.
  • Zbogom, ročne zobne ščetke. Pozdravljena, sonična tehnologija.
  • Zbogom, ročne zobne ščetke. Pozdravljena, sonična tehnologija.
  • Zbogom, ročne zobne ščetke. Pozdravljena, sonična tehnologija.
  • Zbogom, ročne zobne ščetke. Pozdravljena, sonična tehnologija.
  • Zbogom, ročne zobne ščetke. Pozdravljena, sonična tehnologija.
  • Zbogom, ročne zobne ščetke. Pozdravljena, sonična tehnologija.
  • Zbogom, ročne zobne ščetke. Pozdravljena, sonična tehnologija.
  • Zbogom, ročne zobne ščetke. Pozdravljena, sonična tehnologija.

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Philips Sonicare 3100 seriesSonična električna zobna ščetka

HX3671/14

HX367BK

4.7
| (373) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 96%

Na voljo v

Bela
Bela
Črna
Črna
Zbogom, ročne zobne ščetke. Pozdravljena, sonična tehnologija.
Sonična tehnologija v kombinaciji z delovanjem naše ščetke nežno odstrani 3-krat več zobnih oblog* kot ročne zobne ščetke.
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Sonična zobna ščetka št. 1 po priporočilu zobozdravnikov po vsem svetu

Odstrani do 3-krat več zobnih oblog*

Zbogom, ročne zobne ščetke. Pozdravljena, sonična tehnologija.

  • Sonična tehnologija

  • Senzor pritiska

  • QuadPacer in SmarTimer

  • Tanka ergonomska zasnova

Naša edinstvena tehnologija vam zagotavlja učinkovito, a nežno čiščenje

Naša edinstvena tehnologija vam zagotavlja učinkovito, a nežno čiščenje

Mikroskopski mehurčki ob močnem vibriranju ščetin prodrejo globoko med zobe in ob robovih dlesni za popolno občutje svežine. Že dve minuti ščetkanja sta enakovredni dvema mesecema ročnega umivanja zob.** Ščetka s 31.000 tresljaji na minuto nežno očisti vaše zobe ter razbije in odstrani zobne obloge za vsakodnevno čiste zobe.

Odstrani do 3-krat več zobnih oblog kot ročna zobna ščetka*

Odstrani do 3-krat več zobnih oblog kot ročna zobna ščetka*

Električna zobna ščetka Sonicare z napredno sonično tehnologijo klinično dokazano odstrani do 3-krat več zobnih oblog* kot ročna ščetka. Zobni kamen odstrani z zob in ob robovih dlesni, ki jih hkrati tudi ščiti.

Vgrajen senzor pritiska ščiti zobe in dlesni

Vgrajen senzor pritiska ščiti zobe in dlesni

Vgrajeni senzor pritiska samodejno zaznava, koliko ščetko pritiskate, vas opozori in za zaščito vaših dlesni samodejno zmanjša vibriranje ščetke. Zobna ščetka vas s piskanjem opozori, da morate manj pritiskati na ščetko. Sedem od desetih oseb meni, da so se s to funkcijo naučile bolje umivati zobe.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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4.7

od 5

373

Ocene

96%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

27/09/2025

Slovenija

Slovenija

Odlična ščetka

Všeč mi je delovanje ščetke, mikro gibi 😁 Super šcetka

Ta ocena je bila podana za 3100 series HX3675/15 Sonična električna zobna ščetka

Ta ocena je bila podana za 3100 series HX3675/15 Sonična električna zobna ščetka

24/09/2025

Slovenija

Slovenija

Odlična zobna ščetka

Zelo sem zadovoljna z nakupom. Ščetka ima mehke ščetine, ki so prijazne do dlesni, hkrati pa učinkovito očisti zobe. Po uporabi imam občutek resnične svežine in čistoče. Uporabljam jo že nekaj tednov in vidim razliko – manj oblog in bolj gladki zobje. Priporočam vsem, ki iščejo kakovostno in zanesljivo zobno ščetko.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 3100 series HX3675/15 Sonična električna zobna ščetka

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 3100 series HX3675/15 Sonična električna zobna ščetka

24/09/2025

Slovenija

Slovenija

Odličen je

Izbrala bi ker je odličen priporočam ga vsem dobro umije zobe

Ta ocena je bila podana za 3100 series HX3675/15 Sonična električna zobna ščetka

Ta ocena je bila podana za 3100 series HX3675/15 Sonična električna zobna ščetka

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Omejitve odgovornosti

  1. v primerjavi z ročno zobno ščetko za bolj zdrave zobe in dlesni

  2. Posamezni rezultati se lahko razlikujejo

  3. Zbrani podatki.

  4. pri dveh dvominutnih ščetkanjih dnevno v standardnem načinu