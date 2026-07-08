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Philips Sonicare Compact Flosser 1000 Zobna prha

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Philips Sonicare Compact Flosser 1000Zobna prha

HX3333/23

Philips Sonicare Compact Flosser 1000 Zobna prha

Na voljo v

Light blue
Light blue
Vijolična
Vijolična

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Priročniki in dokumentacija

Izjava o skladnosti za ZK - English (US)

  • PDF dat., 142.2 kB
  • 8 July 2026

Uporabniški priročnik

  • PDF dat., 3.8 MB
  • 12 June 2025

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